Olimpiadi Milano-Cortina: ultimato lo stadio del salto di Predazzo, il 14 luglio prove con gli azzurri

Sono in fase di ultimazione i lavori di ammodernamento dei trampolini che ospiteranno le gare del salto con gli sci e della combinata nordica nei Giochi olimpici Milano-Cortina del prossimo febbraio in Trentino. Tutte le novità e le caratteristiche dell'impianto fiemmese saranno illustrate lunedì 14 luglio: l'appuntamento è alle 9 allo stadio del salto 'Giuseppe Dal Ben' di Predazzo, che dopo la parte di opere sportive già completata sarà ultimato a breve anche per la parte di rifiniture e opere accessorie. Nella struttura omologata nei giorni scorsi alla presenza dei tecnici Fis si terrà il primo salto da parte degli atleti della Nazionale italiana di salto con gli sci e combinata nordica, con in testa Annika Sieff. Il trampolino è operativo tutto l'anno: in inverno viene innevato, mentre in estate lo si utilizza con gli stessi sci sfruttando la superficie in ceramica per il lancio e quella in plastica per l'atterraggio.