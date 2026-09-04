McTominay e il futuro al Napoli: le ultime sul rinnovo di contratto

04 Set 2026 - 11:15
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Scott McTominay (Napoli) © italyphotopress

Scott McTominay (Napoli) © italyphotopress

Ancora qualche ora e poi McTominay si sottoporrà all'operazione al cuore. Intanto continua a tenere banco il futuro dello scozzese che due giorni fa è stato chiaro: "Non so se rinnoverò il contratto". Contratto che è in scadenza nel 2028. Le due parti, fa sapere Il Mattino, non sono mai state troppo vicine in merito al prolungamento ma in estate non sono arrivate offerte concrete. Gli azzurri comunque hanno una certa fretta e sono pronti ad adeguargli l'ingaggio che attualmente tocca quasi quota 4 milioni. 

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