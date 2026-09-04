Il weekend degli esteri: Arsenal-Chelsea primo big match in Premier, il Psg sfida il Monaco

04 Set 2026 - 11:11
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Havertz contro Joao Pedro nel derby di Londra Arsenal-Chelsea, clou del fine settimana europeo dopo la chiusura del mercato. Tra le altre gare di rilievo c'è attesa per Nottingham-Tottenham, Betis-Real Madrid, Hoffenheim-Dortmund, Psg-Monaco, Ajax-Psv e Fenerbahce-Besiktas.

INGHILTERRA: l'eldorado della Premier sforna un mercato da 4 miliardi (ma il 39% resta in Inghilterra), con sei acquisti oltre i 100 mln di euro. Per dotare Maresca di un super team per detronizzare l'Arsenal, il Manchester City ha speso 534 mln con i 146 finali per Enzo Fernandez. Ora la parola passa al campo e la Premier si prepara alla terza giornata con le tre grandi (Man City, Arsenal e Chelsea) in testa insieme al neo promosso Hull. E si prepara il primo big match, il derby del nord-ovest di Londra tra i campioni dell'Arsenal, che hanno inserito Konsa, Bruno Guimaraes e Tsolis, e il Chelsea, che risponde col Dibu Martinez, Palestra, Lacroix e Rogers. Dopo il derby i Gunners riceveranno il Napoli nella prima di Champions. Può approfittare della sfida il Man City di Maresca che ospita il neo promosso Coventry, ultimo in classifica. A punteggio pieno, la sorpresa Hull City, che ha preso il romanista Robinio Vaz (vittima di insulti razzisti sui social, condannati dal club) riceve l'Aston Villa già in crisi e senza punti. Ma i riflettori sono puntati soprattutto sul Tottenham di De Zerbi che, nonostante un mercato ricco, ha perso la prime due gare e ora dovrà affrontare l'insidiosa trasferta col Nottinghan. Modesto anche l'inizio (due pareggi) per l'ambizioso Liverpool di Iraola (che ha speso 145 mln per Barcola) impegnato in casa di un'altra neopromossa, l'Ipswich. Oggi: 21 ipswich-Liverpool. Domani: 13.30 Newcastle-Bournemouth, 16 Brighton-Leeds, Man City-Coventry, Nottingham-Tottenham, 18.30 Hull-Aston Villa. Domenica 6: 15 Everton-Man United, 17.30 Arsenal-Chelsea

SPAGNA: La Liga ha speso 733 mln, ma 532 sono solo di Real, Barca e Atletico, a certificare il gap con le altre. Dopo due giornate sono già in fuga le protagoniste del Clasico. Il nuovo Real di Mourinho ha segnato 12 gol e presenta un super Mbappé, ma il goleador con 5 reti è Raphinha, condottiero del Barça di Flick che ha appena inserito Rodri e Gordon. Il compito più serio ce l'ha Mourinho perché, prima di ospitare l'Inter, il Real fa visita all'ottimo Betis mentre il Barça si prepara alla goleada in casa del malconcio Valencia. Dovrà faticare anche l'Atletico di Simeone, che ha inserito Romero, Grimaldo e Hjulmand, perché l'Athletic a Bilbao è competitivo. Oggi: 21 Betis-Real Madrid. Domani: 16.15 Athletic-Atletico, 21 Villarreal-Deportivo. Domenica 6: 16.15 Valencia-Barcellona, 21 Espanyol-Siviglia.

GERMANIA: la virtuosa Bundesliga (che chiude il mercato in attivo) vede il Bayern in testa con Lipsia e Dortmund, fra le avversarie più significative. Ma nessuno pensa seriamente di poter contrastare la squadra di Kane, Olise e Musiala, che ha inserito Brown e Saibari e nel secondo turno giocherà in casa del neopromosso Schalke di Dzeko. Prima di affrontare il Como, il Lipsia di Nusa è impegnato a Brema, mentre è più complicato il compito del Dortmund in casa dell'Hoffenheim. Oggi: 20.30 Stoccarda-Colonia. Domani: 15.30 Hoffenheim-Dortmund, Leverkusen-Union Berlino, Brema-Lipsia, Moenchengladbach-Elversberg, 18.30 Schalke-Bayern. Domenica 6: 17.30 Francoforte-Augsburg.

FRANCIA: mercato contenuto in Ligue1 per l'indebitamento di molte squadre. Perfino il Psg, che aspira alla terza Champions di fila, ha operato con giudizio spendendo 150 mln (quasi la metà per Ferran Torres) ma ne ha incassati 330. I parigini hanno cominciato il torneo con due pareggi e ora giocano il match clou contro la capolista, il Monaco di Filipe Luis. Per Lione e Marsiglia ci sono gli impegni casalinghi con Auxerre e Paris Fc mentre il Lilla di Davide Ancelotti (che ha sfiorato l'impresa con i campioni) ha anticipato positivamente vincendo a Tolosa. Oggi: 19 Lione-Auxerre, 21.05 Psg-Monaco. Domani; 17.15 Lens-Lorient, 20.45 Nizza-Le Mans. Domenica 6: 20.45 Marsiglia-Paris Fc.

In Olanda l'Az Alkmaar, capolista a punteggio pieno dopo 4 giornate, gioca in casa dell'Heerenveen domenica alle 14.30, mentre il Psv, secondo a -2, è impegnato nel clou a casa dell'Ajax domani alle 20. In Portogallo il Porto di Farioli, dopo quattro vittorie di fila, anticipa oggi alle 19 ricevendo il Moreirense mentre lo Sporting, secondo a -2, ospita il Nacional domani alle 21.30. In Turchia il Fenerbahce di Lukaku e Greenwood, avversario giovedì prossimo della Roma in Champions, è impegnato domani alle 19 nel clou di giornata contro il Besiktas di Italiano, Miretti e Vlahovic (che ha esordito con una tripletta). I campioni del Galatasaray, che schierano Osimhen e Leao, anticipano oggi alle 19 in casa del Basaksehir.

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