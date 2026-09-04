Il weekend degli esteri: Arsenal-Chelsea primo big match in Premier, il Psg sfida il Monaco

INGHILTERRA: l'eldorado della Premier sforna un mercato da 4 miliardi (ma il 39% resta in Inghilterra), con sei acquisti oltre i 100 mln di euro. Per dotare Maresca di un super team per detronizzare l'Arsenal, il Manchester City ha speso 534 mln con i 146 finali per Enzo Fernandez. Ora la parola passa al campo e la Premier si prepara alla terza giornata con le tre grandi (Man City, Arsenal e Chelsea) in testa insieme al neo promosso Hull. E si prepara il primo big match, il derby del nord-ovest di Londra tra i campioni dell'Arsenal, che hanno inserito Konsa, Bruno Guimaraes e Tsolis, e il Chelsea, che risponde col Dibu Martinez, Palestra, Lacroix e Rogers. Dopo il derby i Gunners riceveranno il Napoli nella prima di Champions. Può approfittare della sfida il Man City di Maresca che ospita il neo promosso Coventry, ultimo in classifica. A punteggio pieno, la sorpresa Hull City, che ha preso il romanista Robinio Vaz (vittima di insulti razzisti sui social, condannati dal club) riceve l'Aston Villa già in crisi e senza punti. Ma i riflettori sono puntati soprattutto sul Tottenham di De Zerbi che, nonostante un mercato ricco, ha perso la prime due gare e ora dovrà affrontare l'insidiosa trasferta col Nottinghan. Modesto anche l'inizio (due pareggi) per l'ambizioso Liverpool di Iraola (che ha speso 145 mln per Barcola) impegnato in casa di un'altra neopromossa, l'Ipswich. Oggi: 21 ipswich-Liverpool. Domani: 13.30 Newcastle-Bournemouth, 16 Brighton-Leeds, Man City-Coventry, Nottingham-Tottenham, 18.30 Hull-Aston Villa. Domenica 6: 15 Everton-Man United, 17.30 Arsenal-Chelsea