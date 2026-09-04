Roma e Milan si contendono Endrick ma il brasiliano sa già dove vuole andare

Endrick, reduce da un ottimo semestre in prestito al Lione condito da 8 reti e 8 assist in 21 apparizioni, è stato trattenuto a Madrid da José Mourinho che si è opposto alla cessione, fermando sul nascere anche l'assalto estivo di Gerry Cardinale che voleva regalarlo a Rubén Amorim come trequartista.