Roma e Milan si contendono Endrick ma il brasiliano sa già dove vuole andare

La Roma osserva con attenzione il profilo di Endrick per la sessione invernale di calciomercato, forte della spinta dello spogliatoio giallorosso e delle confessioni del 20enne brasiliano del Real Madrid, che secondo il Corriere dello Sport preferirerebbe la destinazione capitolina alla sponda rossonera di Milano pur di ritrovare il connazionale Wesley.
Endrick, reduce da un ottimo semestre in prestito al Lione condito da 8 reti e 8 assist in 21 apparizioni, è stato trattenuto a Madrid da José Mourinho che si è opposto alla cessione, fermando sul nascere anche l'assalto estivo di Gerry Cardinale che voleva regalarlo a Rubén Amorim come trequartista.
L'ipotesi di un trasferimento a gennaio resta tuttavia caldissima: il Milan continua a monitorare il minutaggio dell'attaccante, ma la Roma è pronta a sfruttare il gradimento del calciatore e a tentare l'affondo qualora i Blancos aprano alla formula del prestito.