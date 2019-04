Tutto pronto per la maratona: ecco gli appuntamenti del Milano Running Festival

03/04/2019

E' tutto pronto per la maratona di Milano di domenica 7. Prima però, che la corriate o no, che siate iscritti alla 42 km o siate staffettisti, se amate la corsa non potete perdervi il Milano Running Festival che apre i battenti giovedì 4 alle 10 presso il MiCo – Milano Congressi – in zona CityLife, la fiera espositiva dedicata ai runner organizzata da RCS Sports & Events - RCS Active Team, in programma fino a sabato 6 aprile.



I tre giorni di workshop e incontri prenderanno il via con una giornata di approfondimento sul tema “Correre al femminile”. In apertura lo Sport Business Forum, seguito alle 10:30 dalla presentazione del libro “Wonder Giusy”, alla presenza dell’autrice Giusy Versace, atleta paralimpica e Presidente Disabili No Limits e di Paola Antonini, modella e influencer. Alle ore 17.30 Annalisa Minetti, atleta paralimpica e cantante, sarà la protagonista di “Più In Alto”. In agenda alle 18 “Kick Off Di RUN4ME”, programma di allenamento per Lierac Beauty Run e #iosonodonna di Garmin, a cura di Lierac e Almostthere con Lucilla Andreucci, campionessa azzurra di maratona e commentatrice tv. A seguire allenamento di gruppo con i trainer ufficiali a CityLife.



“Running nel Mondo” sarà invece il focus della giornata di venerdì 5 aprile, che si aprirà alle 11 con “Run & the City, la legacy delle maratone”, in collaborazione con gli organizzatori della maratona di Valencia, modera Daniele Menarini, condirettore della rivista Correre. Nel pomeriggio, alle 16, si terrà invece la presentazione della candidatura olimpica “Milano Cortina 2026”, a cura del comitato promotore. Alle 18:30 si segnala la divertente Dog Run, La corsa a sei zampe, per i cani e i loro accompagnatori a cura di RCS Sports & Events e di Quattrozampeinfiera, in partenza da Piazza Arduino (City Life).



Sabato alle 9.30 prenderà il via la Bridgestone School Marathon, la corsa riservata ai più piccoli e ai loro accompagnatori, con la partecipazione di Gianmarco Tamberi, neo campione europeo indoor di salto in alto. All’interno della giornata di chiusura dedicata a “La Maratona e lunghe distanze”, alle 10 l’incontro “Anche gli sport di endurance hanno la loro strategia, scopri come alimentarti e integrarti” con Elena Casiraghi, esperta in nutrizione dell’Equipe Enervit, il triatleta Daniel Fontana e Stefano Baldini, Campione olimpico di maratona. Alle ore 11.30 saranno presentati ufficialmente i Top Runners della Generali Milano Marathon. Alle 14.30 “Pensare Sostenibile”, con la partecipazione di Enea Roveda, CEO Lifegate, Ilaria Lenzi di Levissima e Anna de Censi del Comune di Milano. Modera Francesca Romana Rinaldi, PhD, Professor in Strategy and Fashion Management SDA Bocconi. In contemporanea nell’altra sala il prof. Gabriele Rosa, medico e trainer di grandi campioni, racconterà Discovery Kenya: la storia della maratona kenyana e a seguire le sue esperienze alla New York City Marathon con le persone diversamente abili che ha cominciato alla corsa.



Tra gli appuntamenti previsti nel pomeriggio, alle 16.00 “Cibo molecole e sport. Le sfide di una campionessa, la cucina del senza (grassi e zuccheri)”, con la campionessa del mondo di scherma e testimonial Margherita Granbassi e Francesco Nicassio, ricercatore AIRC. A seguire, alle 16.30, Giovanni Storti e Franz Rossi racconteranno la loro avventura nella stesura del libro “Niente panico si continua a correre”. Alle 17.00 “RDS Running Team”, la presentazione delle staffette RDS per la Europ Assistance Relay Marathon e allenamento di gruppo con BeppeDe Marco, speaker RDS e Francesco Toldo, ex calciatore di Fiorentina e Inter che prenderà il via domenica mattina per correre la sua prima maratona.



Per visualizzare il calendario completo di Milano Running Festival e per tutti gli aggiornamenti visitare il sito ufficiale: http://www.milanorunningfestival.it/.