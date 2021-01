Tutto in ventiquattr'ore: per le Porte di Pietra 2021 un sabato italiano ad alta intensità

TRAILRUNNING

STEFANO GATTI

Iscrizioni aperte per le Porte di Pietra, ormai classico appuntamento trail sui sentieri della Val Borbera, al confine tra Piemonte e Liguria. La Federazione Italiana di Atletica Leggera ha infatti voluto premiare i volontari delle ASD “Gli Orsi” e "Bio Correndo Avis”, scegliendo la gara da 72 chilometri come prova unica di Campionato Italiano Trail Lungo. Sabato 15 maggio, ad attenderli appena oltre la linea del traguardo di Cantalupo Ligure i vincitori della gara troveranno… le maglie tricolori 2021.

La bella kermesse che dà il nome all'intero programma di gare della Val Borbera – con i suoi 72 chilometri di sviluppo per 4000 metri di dislivello positivo - oltre che ad assegnare il titolo tricolore servirà a fornire le prime ma già importanti indicazioni ai selezionatori azzurri in vista delle gare dei neonati Campionati Mondiali di Corsa in Montagna e Trailrunning (WMTRC) in programma tra dieci mesi, nel fine settimana 12-14 novembre a Chiang Mai (Thailandia) con le prove Classic Up&Down, Trail lungo, Trail corto e Vertical. Un riconoscimento importante per un comitato organizzatore che lavora sodo dal 2006 per far crescere edizione dopo edizione questo happening di primavera. Le novità però non finiscono qui. Per gli amanti delle distanze più brevi, la “Finestre di Pietra” (37 chilometri di sviluppo e 2000 metri D+) è stata confermata come tappa di Golden National Series by Salomon. Assegnerà quindi punti preziosi per quanti fin da ora sognano la grande finale del prossimo autunno (22-24 ottobre) alle Isole Azzorre, sulla scorta dell’evento mondiale Salomon ospitato lo scorso autunno dall’arcipelago portoghese in mezzo all’Oceano Atlantico, quando in programma ci sarà una 100K suddivisa in tre tappe.

Vista la delicata situazione attuale (ed al fine di concentrare tutte le energie su queste due importanti sfide organizzative) non si correrà invece quest’anno la “Villaggi di Pietra”, la prova “ultra” del programma originale. Confermati quindi tre dei quattro appuntamenti abitualmente proposti a Cantalupo Ligure. Come puntualizza Fulvio Massa, responsabile del Comitato Organizzatore.

“La 108K non avrà luogo per motivi legati alla gestione della sicurezza. Abbiamo deciso di concentrare tutti gli sforzi nella giornata di sabato 15 maggio, quando ci attenderà un vero e proprio tour de force. Si partirà alle sette del mattino con le Porte di Pietra. Alle undici sarà la volta delle Finestre, senza dimenticare il ritorno del Castello di Pietra, la prova d’ingresso da sedici chilometri e 650 metri di dislivello positivo. Avremo ai nastri di partenza i migliori interpreti nazionali della specialità ed alcuni big stranieri. Lecito quindi attendersi sfide dall’elevato tasso tecnico, ma non dimentichiamo che le nostre sono ‘gare per tutti’ e continueranno ad esserlo. Non a caso abbiamo deciso di tutelare ogni singolo concorrente con un vero e proprio ‘protocollo di prevenzione Covid-19’ ed il rimborso totale della quota di iscrizione in caso di annullamento delle gare. Verranno trattenuti solo cinque euro per le spese di segreteria».