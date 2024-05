Trofeo Valli Bergamasche: il dream team La Recastello infrange lo strapotere dei padroni di casa

CORSA IN MONTAGNA

Storico risultato nel classico appuntamento che da oltre un decennio era un feudo privato dei padroni di casa

© Marco Gulberti Sulla rotta che porta ai Campionati Europei di corsa in montagna di Annecy, diversi atleti della nostra Nazionale offroad si somnpo messi alla prova sabato 18 maggio a Leffe (porta d'accesso all'altopiano della Val Gandino, provincia di Bergamo) in occasione del Trofeo Valli Bergamasche, importante tappa di team building e rifinitura in vista della cruciale e impegnativa rassegna continentale in programma nel fine settimana a cavallo tra maggio e giugno (da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno), nella quale i nostri sfideranno i padroni di casa della Francia. Dopo undici successivi consecutivi, i padroni di casa di Atletica Valli Bergamasche (sodalizio che ha fatto e continua a fare la storia della disciplina) si sono dovuti arrendere ad un’altra corazzata orobica della corsa in montagna. Ad aggiudicarsi infatti il Trofeo sono state le inconfondibili casacche neroverdi di La Recastello Radici Group. Il verdetto finale è arrivato al termine di staffetta combattuta sino all’ultima frazione, quando il successo del terzetto maschile ha confermato quello messo a segno da La Recastello nella prova femminile, andata invece in scena nel formato individuale.

© Marco Gulberti

Ambientata sugli stessi 8100 metri del tracciato maschile, la prova femminile è vissuta sul duello (un vero e proprio derby)! tra le atlete azzurre in forza a La Recastello. Ad imporsi è stata Vivien Bonzi, che ha confermato l’ottimo stato di forma sfoggiato ai Campionati Italiani di Lanzada (Sondrio) all’inizio del mese. Il record della gara è rimasto imbattuto per un trentina di secondi ma - con il suo tempo finale da 38 minuti e 47 secondi - la talentuosa Vivien ha prevalso senza discussione sulla sua compagna di squadra - l’intramontabile valtellinese Alice Gaggi, distanziata al traguardo di 48 secondi - soprattutto grazie a un deciso forcing nella prima parte di gara in salita. Come già nella scorsa edizione, a completare il podio La Recastello è stata Beatrice Bianchi, al traguardo con un due minuti esatti di ritardo dalla vincitrice. Nella top five-donne in quest’ordine la esperta Samantha Galassi (che completa il poker La Recastello!) in 41 minuti e 50 secondi e l’altrettanto longeva Nives Carobbio di Atletica Paratico, quinta in 42 minuti e 33 secondi.

© Marco Gulberti

Nella staffetta maschile, con le classiche tre frazioni in sequenza sullo stesso tracciato della prova femminile, la bagarre è iniziata fin dalla prima frazione: protagonista del primo affondo Henri Aymonod (US Malonno). Sulla cima di Monte Beioè transitato però al comando il padrone di casa Cesare Maestri, con una manciata di secondi di margine su Francesco Puppi (Atletica Valle Brembana) e sullo stesso Aymonod. Ad una ventina di secondi Isacco Costa (La Recastello), tallonato da Marco Filosi (SA Valchiese). Lungo la discesa che porta al primo cambio in Piazza della Libertà, si rimescolano però le carte: Puppi cambia in testa in 32 minuti e 25 secondi, sfiorando il record del percorso, con Maestri a tre secondi, Isacco Costa a dodici, Filosi a sedici e Aymonod a quarantadue. Tutti i migliori tempi di giornata (vedi sotto) escono da questa prima frazione, condotta a ritmi “folli”.

© Marco Gulberti

Al suo rientro dopo mesi di stop per infortunio, Xavier Chevrier (Valli Bergamasche) mette in campo in seconda frazione tutta la sua esperienza per tenere a bada un pimpante Luciano Rota (La Recastello), che al cambio rende 34 secondi al valdostano mentre - più staccati - Atletica Valle Brembana con Nicola Mostacchetti e i trentini di Valchiese con David Caresani si giocano il terzo gradino del podio.

© Marco Gulberti

L’avvicendamento decisivo per le sorti della prova si consuma nella seconda parte dell’ultima frazione: Andrea Elia scavalca come da pronostico Luca Cantoni, regalando lo storico successo al team di Luciano Merla con il tempo finale di un’ora, 39 minuti e 38 secondi. Secondo posto per Atletica Valli Bergamasche con un ritardo di un minuto, mentre sul terzo gradino del podio (a tre minuti e 47 secondi dai vincitori) sale un’altra formazione bergamasca - Atletica Valle Brembana - che schiera Manuel Togni in ultima frazione. Ai piedi del podio chiude la squadra B di La Recastello con Fabio Ruga, Iacopo Brasi e Alessandro Zanga davanti a US Malonno (protagonista in prima frazione) con il già citato Aymonod, Ermete Forloni e Dionigi Gianola.

TROFEO VALLI BERGAMASCHE (classifica a squadre/3 staffette)

La Recastello Radici Group

GS Orobie

Gruppo Sportivo Alpini Sovere

STAFFETTE MASCHILE

La Recastello Radici Group 1h39’’38”: Isacco Costa – Luciano Rota – Andrea Elia

Atletica Valli Bergamasche 1h40’38”: Cesare Maestri – Xavier Chevrier – Luca Cantoni

Atl. Valle Brembana 1h43’25”: Francesco Puppi – Nicola Mostacchetti – Manuel Togni

MIGLIORI TEMPI MASCHILE

Puppi Francesco (Atletica Valle Brembana) 32’25”

Cesare Maestri (Atletica Valli Bergamasche) 32’28”

Isacco Costa (La Recastello Radici Group) 32’37”

Marco Filosi (SA Valchiese) 32’41”

Henri Aymonod (US Malonno) 33’07”

Xavier Chevrier (Atletica Valli Bergamasche) 33’07”

INDIVIDUALE FEMMINILE

Vivien Bonzi 38’47”

Alice Gaggi 39’35”

Beatrice Bianchi 40’47”

Samantha Galassi 40’57”

Nives Carobbio 43’07”