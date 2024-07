Trofeo Kima: il tempo stringe, conto alla rovescia per l'appuntamento con la storia

SKYRUNNING

La difficile prova a cadenza biennale è una delle due tappe italiane di Merrell Skyrunner World Series

© Giacomo Meneghello KIMA, basta la parola! Anzi no, serve ben altro: esperienza, curriculum e un pizzico di follia ma intinta nella saggezza dei forti. Conferenza stampa di lancio nella sede di Regione Lombardia a Milano per la ventunesima edizione del Trofeo Kima, la più prestigiosa delle prove di skyrunning (vale a dire corsa in montagna d’alta quota), che quest’anno sarà anche la prima tappa italiana di Merrell Skyrunner World Series, in buona sostanza la Coppa del Mondo di specialità. Come di consueto, l’Associazione Kima ha scelto la metropoli milanese e l'ambito istituzionale per sottolineare lo stretto rapporto (quasi il cordone ombelicale) con Regione Lombardia. Una scelta radicata nella storia stessa del Kima (venti edizioni su ventidue - contando anche la successiva cancellazione-Covid del 2020 - sono state presentata in questa sede, compresa quella inaugurale) e giustificata dal suo teatro d'operazioni, visto che il tracciato corre nella riserva naturale più grande di Regione Lombardia e tocca nel Monte Pioda (uno dei "satelliti" del Monte Disgrazia) la vetta più alta del suo intero demanio. Si corre sulla parte centrale del Sentiero Roma (che nel suo tracciato integrale attacca da Novate Mezzola e si chiude in Valmalenco), vale a dire lungo la spettacolare testata della Val Masino, per un totale di 52 chilometri e di 8400 metri di dislivello totali: 4200 in salita e altrettanti in discesa, trattandosi di un percorso ad anello che parte e arriva nella località di fondovalle di Filorera. La data da segnare in agenda è quella del penultimo fine settimana del mese di agosto. L’obiettivo è correre sabato 24, con eventuale recupero in caso di maltempo all'indomani, domenica 25. Qualora il piano originale vada regolarmente in porto, sabato sera festa grande in Val Masino.

© Maurizio Torri

Raceday(s) a parte, la traccia-gara... brulica già di skyrunners lungimiranti e (giustamente) perfezionisti. Sono già tanti - tra atleti élite e amatori - quelli già in azione da un paio di settimane (e lo saranno a maggio ragione nelle prossime) sulla traccia di gara, impegnati a prendere le misure ai tre (progressivamente sempre più stretti) cancelli orari e a memorizzare i passaggi più tecnici (a tratti alpinistici e da via ferrata), attualmente ancora in parte coperti da nevai (sui versanti nord naturalmente), a ragione dalle precipitazioni tardive dei mesi di maggio e giugno.

© Maurizio Torri

Al tavolo dei relatori hanno fatto gli onori di casa il neo Sottosegretario con delega a Sport e Giovani Federica Picchi e l’Assessore al Turismo, Marketing Territoriale, moda e Grandi Eventi Barbara Mazzali. Presenti in sala anche diverse autorità locali: Davide Menegola (Presidente Provincia di Sondrio) e Pietro Taeggi (Sindaco del Comune Val Masino), il responsabile vendite di Merrell Italy Daniele Piccin e naturalmente Ilde Marchetti, presidente dell’Associazione Kima, nonché sorella di Pierangelo "Kima" Marchetti, Guida Alpina e membro del Soccorso Alpino deceduto nell'agosto del 1994 (trent'anni fa) nel corso di un intervento di soccorso appunto in alta quota, al quale la Grande Corsa sul Sentiero Roma è dedicata fin dalla sua prima edizione, dodici mesi più tardi.

Dalla cadenza annuale, rispettata dal 1995 al 2008, il Trofeo Kima è passato dal 2010 a quella biennale. Una scelta vincente che - in tempi recenti - è stata adottata anche da altri eventi di corsa in natura di carattere internazionale.

© Giacomo Meneghello

Ad introdurci al Trofeo Kima 2024 è proprio Ilde Marchetti che, nel suo racconto, ci parla anche delle gare-satellite che nel corso degli anni si sono aggiunte alla prova-clou. Il Trofeo Kima propriamente detto infatti è una gara alla portata solo degli skyrunners più esperti e preparati, ma le prove che completano la proposta sportiva dell'evento è al tempo stesso inclusiva e (per i più ambiziosi) propedeutica al Trofeo stesso.

"Questa per noi sarà un’edizione speciale, visto che festeggeremo il trentennale della nostra associazione. Gli anni passano, ma l’entusiasmo è quello delle prime volte anche perché l’appeal e il fascino del Trofeo Kima sono rimasti immutati. La nostra gara continua a stregare e fare sognare intere generazioni di skyrunners. Saremo nuovamente tappa delle Merrel Skyrunner World Series, la Coppa del Mondo di specialità, che per il 2024 in Italia sarà rappresentata da due soli eventi, due gare altamente tecniche e spettacolari: noi e la MAGA. Ciò sta a significare che lo skyrunning delle origini, fatto di creste aeree e lunghi tratti alpinistici, rivisto e rivisitato in chiave moderna, non passerà mai di moda".

© Giacomo Meneghello

"Voglio ringraziare Regione Lombardia per l’importante sostegno. Senza il suo contributo, i grandi eventi sportivi che valorizzano e tengono vivo il territorio montano sarebbero mera utopia. La mia riconoscenza va anche a tutti gli enti locali e mandamentali che da sempre sono al nostro fianco. Per il 2024 abbiamo l’onore di annunciare due nuove partnership commerciali di prestigio: Karpos e Merrell. Avere al nostro fianco due brand di livello che ci supportano e che hanno sposato il nostro progetto è per noi motivo d’orgoglio e soddisfazione. Ma ora parliamo di gare. Ad attendere i migliori skyrunners attualmente in circolazione sarà ancora una volta il tracciato mozzafiato voluto e proposto dall’associazione che rappresento in ricordo di mio fratello Pierangelo. Un anello di rara bellezza disegnato tra le vette granitiche della 'Yosemite d'Europa'. La loro tesi di laurea all’università delle corse a fil di cielo saranno quei 52 chilometri ad alto contenuto tecnico, con 8400 metri di dislivello totale e sette passi alpini tutti sopra i 2500 metri di quota (GPM-gara aI 2950 metri dell'intaglio di Passo Cameraccio) che hanno creato il mito del Kima".

© Giacomo Meneghello

"Dopo il sold out ottenuto nel Trofeio Kima (polverizzati in pochissime ore i 350 pettorali disponibili con atleti provenienti da oltre 32 differenti Paesi, con un significativo 19,5% di donne e una lista d’attesa davvero lunghissima), la nostra associazione no profit ha aperto le iscrizioni alle tre sorelle minori: Kima Extreme SkyRace, Kima Trail e Mini Kima. Il nostro è un evento per tutti, dal campionissimo all’entry level. La bella skyrace disegnata sulla parte finale del Trofeo ha un elevato livello adrenalinico dato dalla verticalità e tecnicità del percorso. Insomma, un anello “extrême” di nome e di fatto prevede uno sviluppo di 27,5 chilometri e 1890 metri di dislivello positivo, con GPM ai 2570 metri di quota del Passo Barbacan. Le due sorelle non agonistiche valorizzano invece il fondovalle della Val Masino e della Val di Mello. La prima è un anello molto easy da sei chilometri di sviluppo sulla pista ciclopedonale ed è ideale per neofiti, diversamente abili e famiglie. La seconda è invece un vero e proprio "gioiellino" da 14 chilometri di sviluppo che toccare i punti più suggestivi e panoramici della Val di Mello".

Per maggiori informazioni e iscrizioni: www.trofeokima.org

© Francesco Bergamaschi

La più recente edizione - quella andata in scena sabato 27 agosto 2022- vide un clean sweep (a livello di vittorie assolute) della scuola anglosassone con inflessione scozzese al maschile e... francese al femminile. In gara-uomini lo scozzese Finlay Wild chiuse la missione-vittoria in sei ore,10 minuti e 14 secondi, vale a dire meno di un minuto dal record stabilito quattro anni prima (2018) da King Kilian Jornet in sei ore, nove minuti e 19 secondi. Nuovo record invece ventiquattro mesi fa in campo femminile. Ad autografarlo la statunitense (ma da tempo residente a Grenoble) Hillary Gerardi che si impose in sette ore, 30 minuti e otto secondi, abbassando di oltre sei minuti quello che la spagnola Nuria Picas aveva fissato nell'ormai lontano 2012 da sette ore, 36 minuti e 21 secondi. Sul podio di gara-uomini salirono anche (secondi ex-aequo) il francese Alexis Sévennec e il discusso norvegese Stian Angermund, su quello femminile in quest'ordine la ceca Marcela Vasinova e la messicana Karina Carsolio.

© Maurizio Torri

DICHIARAZIONI

Federica Picchi - Sottosegretario con delega a Sport e Giovani

"Le immagini del Trofeo Kima sono da brividi. Questo evento è un fiore all’occhiello di Regione Lombardia. Sono profondamente onorata di iniziare il mio mandato da sottosegretaria con questa iniziativa straordinaria, che ha un rilievo mondiale, viste le 32 nazioni rappresentate. Per me è motivo di soddisfazione e anche una gioia vedere quanto una gara possa parlare di un territorio prezioso per la nostra regione. Il Kima attira persone da tutto il mondo e spero sensibilizzi sempre più giovani all'attenzione per l'ambiente, per lo sport e per la vita all'aria aperta che amio parere innalzano maggiormente il valore del talento giovanile".



Barbara Mazzali - Assessore al Turismo, Marketing Territoriale, moda e Grandi Eventi

"Ancora una volta un Grande Evento sportivo porta la Lombardia in tutto il mondo e attrae sul nostro territorio campioni e turisti internazionali. Kilian Jornet ha definito il Trofeo Kima ‘La gara più spettacolare del mondo’: una vera e propria lode alla bellezza delle vette e delle valli della nostra Valtellina, lungo le quali si disputa la competizione. Kima quest’anno celebra il suo trentennale: si tratta di un traguardo importante per un grande evento, che muove migliaia di persone che generano il 'tutto esaurito’ nelle strutture ricettive della valle e producono un indotto anche nelle attività commerciali del territorio. Strutturato su diversi percorsi e livelli, il trofeo è aperto anche a neofiti, diversamente abili e famiglie, offrendo loro un’esperienza unica sulle nostre splendide Alpi tra sport e turismo, incluso quello enogastronomico. Nei giorni della gara i partecipanti potranno, infatti, degustare prodotti tipici locali preparati dal comitato organizzatore, che ringrazio per l’enorme lavoro anche di promozione territoriale".

© Maurizio Torri

Massimo Sertori (Assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica)

"La bellissima Val Masino anche quest’anno farà da cornice al Trofeo Kima, una kermesse sportiva divenuto un appuntamento internazionale per lo skyrunning. Un evento per tutti gli appassionati di corsa in montagna, che concorre in modo importante a promuovere quanto di meglio può offrire questo territorio. Dalla straordinaria capacità di accogliere attività sportive alle bellezze naturali. Un territorio custode di luoghi, di paesaggi straordinari, di piccole realtà, di eccellenze e di tradizioni che sono un patrimonio non solo lombardo, ma dell’intera umanità. Ancora una volta sono piacevolmente stupito dalla capacità propositiva ed organizzativa messa in campo. E’ infatti grazie alla professionalità, alla passione e all’entusiasmo di chi ne fa parte, che l’associazione Kima ha raggiunto l’importante traguardo dei trent'anni. Anche quest’anno, a fine agosto la Val Masino si mette in vetrina proponendosi come punto di riferimento per lo skyrunning. Questo è motivo d’orgoglio per tutta la provincia di Sondrio. A tutte le persone che a vario titolo si sono spese, negli anni, nell’organizzazione ea chi contribuirà alla buona riuscita della manifestazione, giunga il mio grazie sincero. A tutti l’invito a ritrovarci in Val Masino sabato 24 agosto per respirare e godere di un connubio -quello tra sport e natura - che concorre a rendere questo evento unico nel suo genere".

© Trofeo Kima Press Office

Davide Menegola (Presidente Provincia di Sondrio)

"L’Associazione Kima compie trent'anni ma per me è la prima volta da Presidente della Provincia a questa mitica gara. Aver fatto crescere la Grande Corsa sul Sentiero Roma, facendola conoscere ben oltre i confini nazionali, è stata di per sé una sfida, ragione più che sufficiente per ringraziare chi in questi tre decenni ha dato tutto - superando enormi difficoltà -perché questa gara dal tasso tecnico decisamente elevato entrasse a buon titolo nei più selettivi circuiti internazionali. Sono sempre più convinto che il binomio tra sport, in questo caso di altissimo livello, e turismo possa contribuire anche alla crescita dell’immagine della Valtellina. Le nostre splendide montagne hanno contribuito a scrivere importanti pagine della storia dell’alpinismo e sono sempre più spesso meta di appassionati così come di grandi campioni che qui trovano le condizioni ideali per potersi allenare e allo stesso tempo rigenerare. La Provincia investe con convinzione su questo modello di sviluppo che mi auguro sia propedeutico a definire con sempre maggior chiarezza su quale turismo vogliamo investire. Sono certo che anche questa edizione del Kima saprà appassionarci".

© Maurizio Torri

Pietro Taeggi (Sindaco Val Masino)

"Trofeo Kima e Melloblocco sono indubbiamente gli eventi sportivi più rappresentativi della Valmasino. Nel corso degli anni la Grande Corsa sul Sentiero Roma ha valicato i confini nazionali diventando famosa in tutto il mondo. Come amministrazione siamo al fianco dell’Associazione Kima, dando il nostro piccolo contributo per il buon esito della manifestazione. Tengo a precisare che, oltre ad essere un evento sportivo, il Kima porta anche un notevole indotto non solo al paese che rappresento, ma anche all’intero mandamento".

Daniele Piccin (Merrell Sales Manager Italy)

Per Merrell è un grande onore essere Title Sponsor dell’intero circuito della World Running World Series che racchiude alcune tra le più tecniche e impegnative gare a livello mondiale. Come filiale nazionale, siamo orgogliosi di poter sostenere le uniche due tappe 2024: Trofeo Kima e MAGA Skymarathon. Entrambe si svolgono in Lombardia, in territori alpini impegnativi e suggestivi e siamo altresì felici di sostenere delle persone tanto appassionate e impegnate nel promuovere il territorio e far conoscere questo meraviglioso sport. Appena abbiamo avuto la possibilità di sponsorizzare Kima ho subito chiesto a Merrell di prendere contatto con il comitato organizzatore in quanto questo evento rappresenta per noi l’essenza dello skyrunning, dell’amore per il proprio territorio e per la montagna in generale. Per quanto riguarda la visibilità, riteniamo che il Trofeo sia un evento di assoluto rilievo, con il quale poter iniziare a comunicare in Italia: per noi un chiaro impegno a sostenere gare internazionali ma soprattutto “vere” e legate in modo importante al territorio in cui si svolgono. Speriamo che questo sia solo l’inizio di una solida e duratura collaborazione".

© Maurizio Torri