Trinità... dei monti: VAM Vertical Challenge, non-stop dalla base alla vetta

Verticalisti di tutta Italia, scaldate muscoli e polmoni! Pasturo, Talamona e Campodolcino sono le location che tra la fine di maggio e la prima metà di luglio mettono in scena nello spazio di una quarantina di giorni tre spettacolari competizioni only-up sulle vette di Valsassina, Valtellina e Valchiavenna. VAM Vertical Challenge 2025 strizza infatti l’occhio agli specialisti del vertical con tre imperdibili appuntamenti a tutta adrenalina. In stretto ordine di apparizione: Pasturo-Rifugio Brioschi VK2 (nota anche come “Tùtt d’un fiàa”), K2 Valtellina Extreme Vertical Race e - dulcis in fundo, anzi in vetta! - Pizzo Stella Vertical. Dietro le quinte di questi tre appuntamenti ci sono altrettanti comitati organizzatori di comprovata esperienza che ancora una volta uniscono le forze per dare vita al primo trittico lombardo dedicato agli skyrunners che amano percorsi di sola salita tutto e subito ma soprattutto in formato doppio chilometro verticale.