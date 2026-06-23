Tremila in pista: Milano Linate Runway Run, una corsa da prendere al volo
L'ormai classico evento by night di fine primavera ha trasformato il city airport in una straordinaria percorso da runningdi Stefano Gatti
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Prima l’ultimo aereo della giornata, poi il via ad una notte che tremila runners "con le ali" difficilmente dimenticheranno. Milano Linate Runway Run ha trasformato la pista del city airport in titolato ad Enrico Forlanini in un suggestivo percorso da dieci chilometri, regalando ai partecipanti l’emozione di correre tra le luci aeroportuali, gli aerei in sosta per la notte e il fascino senza tempo di uno degli scali più importanti e più ricchi di storia del nostro Paese.
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La dieci chilometri non competitiva organizzata da MG Sport con SEA Milan Airports ha confermato il successo di un format capace di unire sport, intrattenimento ed esperienza. Un evento che continua a crescere, come dimostra il sold out registrato in appena 45 minuti dall’apertura delle iscrizioni e che ha portato a Milano runners provenienti da tutta Italia e dall’estero, determinati a vivere qualcosa di davvero unico. La serata è iniziata molto prima della partenza. I partecipanti hanno vissuto tutte le fasi di un vero viaggio: check-in, carta d’imbarco, controlli di sicurezza e accesso al gate dedicato. Una volta superati i controlli, i runners hanno raggiunto l’hangar trasformato per l’occasione in una grande area di intrattenimento dove musica, giochi, animazione e attività esperienziali hanno accompagnato l’attesa dell’ultimo volo della giornata e il via libera per... scendere in pista.
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Quando tutte le operazioni ordinarie della giornata si sono concluse, è arrivato il momento più atteso. Poco dopo la mezzanotte la pista è stata consegnata agli atleti, che hanno potuto vivere un’esperienza straordinaria: correre lungo i rettilinei illuminati dalle luci aeroportuali, circondati dagli aerei parcheggiati e immersi nel silenzio della notte. Una lunga scia luminosa composta dalle lampade frontali dei partecipanti ha attraversato l’intero scalo regalando immagini spettacolari e trasformando Linate in uno dei percorsi di corsa più suggestivi d’Europa.
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Milano Linate Runway Run si conferma così molto più di una semplice corsa: un evento che apre al pubblico uno spazio normalmente inaccessibile e che permette di vivere l’aeroporto da una prospettiva completamente nuova, trasformando una normale notte di fine primavera (quest'anno però di piena estate, viste le temperature del periodo) in un’esperienza destinata a rimanere nella memoria dei partecipanti.
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Rimarrà senz'altro nella memoria di Riccardo Martellato e Giovanni Susca, che si sono presentati per primi (e insieme) insieme sulla linea del traguardo, imitati tra le donne da Rebecca Volpe. Un ringraziamento particolare va a SEA Milan Airports, che ancora una volta ha aperto le porte dell'aeroporto di Milano Linate alla città. Senza la disponibilità dello scalo milanese e il lavoro di centinaia di persone dietro le quinte, dalla sicurezza alle operazioni aeroportuali, un evento di questo tipo semplicemente non sarebbe possibile.
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DICHIARAZIONI
Armando Brunini (Amministratore Delegato di SEA Milan Airports)
"Questo evento rappresenta un esempio concreto di come un aeroporto possa essere anche un luogo aperto alla città, capace di creare momenti di partecipazione e condivisione. Vedere migliaia di persone correre sulla pista di Linate, uno spazio normalmente dedicato ai voli, è un’emozione straordinaria".
La risposta del pubblico conferma la forza di un progetto che ha saputo ritagliarsi uno spazio unico nel panorama del running. Non tanto per la distanza o per il cronometro, ma per l'opportunità di vivere un luogo normalmente inaccessibile in modo completamente diverso. Per una notte la pista ha smesso di essere il punto di partenza dei voli ed è diventata il punto di incontro di migliaia di persone accomunate dalla stessa passione.
Andrea Trabuio (Direttore Generale di MG Sport)
"L'idea era semplice: aprire un luogo che normalmente nessuno può vedere da dentro e metterci delle persone a correre. Poi ti rendi conto che non è semplice per niente: c'è un aeroporto che funziona, voli, sicurezza, operazioni. E allora capisci che se riesci a farlo, stai offrendo qualcosa che non esiste da nessun'altra parte. Noi lo chiamiamo evento, ma in realtà è un'esperienza: arrivi, fai il check-in, passi i controlli, aspetti in un hangar pieno di musica e gente. Poi si ferma tutto. E la pista diventa tua. Vedere tremila persone correre a Linate dopo l'ultimo volo, con quelle luci, in quel silenzio... beh lì capisci che la passione per lo sport non ha bisogno di spiegazioni: parla da sola".
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Lorenzo Griseri (Responsabile Digital Marketing Mizuno Italia)
"Essere main sponsor della Milano Linate Runway Run per noi di Mizuno Italia è un motivo di orgoglio che va ben oltre la semplice visibilità di brand: significa supportare una gara posizionata in un contesto unico in cui la corsa diventa esperienza e unione di culture. Per questa occasione Mizuno ha scelto di legare l’evento al lancio ufficiale italiano della nuova Wave Rider 30, la trentesima edizione di un’icona che dal 1997 rappresenta uno dei punti di riferimento tra le daily trainer del mondo running. Dal punto di vista tecnico, la Wave Rider 30 prosegue lo sviluppo della tecnologia Mizuno Wave abbinata all’intersuola Mizuno Enerzy Nxt, con l’obiettivo di migliorare la transizione e la fluidità dell’appoggio, mantenendo un equilibrio più efficace tra ammortizzazione e ritorno di energia. È una scarpa pensata per garantire performance al runner neutro su distanze medio-lunghe, con una percezione più naturale della rullata e una risposta molto più progressiva. Accanto all’aspetto del prodotto, oggi è fondamentale che il running non si limiti solo alla performance individuale ma che crei connessione. Eventi come la Runway Run ci permettono di unire diverse community di runner, atleti e creator in un unico momento, dove l’esperienza fisica si estende anche all’ambiente digitale. La creazione di contenuti live, la condivisione immediata e la narrazione social dell’evento diventano parte integrante dell’attivazione, rafforzando il legame tra brand e persone e rendendo la corsa un’esperienza collettiva oltre che sportiva".
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SAMSUNG MOMENT
Samsung è stata protagonista della Milano Linate Runway Run con un team di quaranta runners che hanno affrontato i dieci chilometri di gara. L'iniziativa si inserisce nel più ampio percorso che Samsung sta portando avanti per promuovere uno stile di vita attivo e consapevole attraverso la tecnologia, con particolare attenzione alle funzionalità dei nuovi Galaxy Watch8 e Galaxy Watch Ultra, e per consolidare il dialogo con una community sempre più ampia di appassionati di running. Un impegno che prende forma anche con il Galaxy Running Club, il progetto con cui Samsung accompagna runnerS di ogni livello attraverso allenamenti, incontri sul territorio e momenti di condivisione, valorizzando il ruolo della tecnologia come alleato del benessere quotidiano. All'interno dell'hangar, trasformato per l'occasione in una grande area di intrattenimento per i partecipanti, Samsung ha allestito uno spazio esperienziale dove è stato possibile scoprire e provare i prodotti dell'ecosistema Galaxy, immortalare la serata attraverso contenuti digitali dedicati e vivere momenti di coinvolgimento sul palco insieme alla community dei runner. L'attivazione è stata inoltre raccontata attraverso contenuti social realizzati durante l'evento.
CHANGE THE GAME
Presente all’evento anche ChangeTheGame, la prima associazione italiana contro abusi e violenze nello sport, che ha presentato il progetto ChangeToRun, iniziativa dedicata alla sicurezza delle donne durante l’attività sportiva all’aperto. Un momento di sensibilizzazione che ha confermato la volontà dell’evento di promuovere non solo sport e benessere, ma anche temi sociali di grande attualità.
PARTNERS
Milano Linate Runway Run è stata realizzata grazie al supporto di Mizuno, WeRoad, Samsung, Cisalfa, Barilla Protein+, Ventura, Dole e Areas, oltre a SEA Milan Airports, partner strategico e padrone di casa dell’evento.
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MG SPORT
MG Sport è tra i principali organizzatori di eventi sportivi di massa in Italia, con un’esperienza consolidata e una proposta in continua evoluzione. Attraverso il marchio FollowYourPassion, promuove un circuito di eventi endurance che include corsa su strada, trail running, triathlon, ciclismo e nuoto in acque libere, coinvolgendo ogni anno migliaia di atleti, professionisti e amatori da tutta Italia e oltre. Oltre al calendario FollowYourPassion, MG Sport ha ideato e sviluppato format esclusivi e originali come RunWayRun, Race The Bridge e The Loop, che combinano sport, spettacolo e partecipazione in contesti urbani, naturali e aziendali non convenzionali. L’approccio si basa su valori chiari: sicurezza, inclusività, sostenibilità e valorizzazione del territorio. Le location sono selezionate per la loro capacità di offrire scenari suggestivi e funzionali, contribuendo a rendere ogni evento un’esperienza completa. L’atleta è sempre al centro, con un impegno costante nel migliorare servizi, logistica e qualità organizzativa. L’obiettivo è offrire eventi accessibili, coinvolgenti e all’altezza delle aspettative di chi partecipa. MG Sport promuove una cultura sportiva orientata alla partecipazione, al rispetto e al valore dello sport come esperienza collettiva, trasformando ogni gara in un’occasione autentica di condivisione e crescita.
Con il brand FollowYourPassion, MG Sport è leader nell’organizzazione di eventi endurance in Italia. Ogni anno, propone competizioni di corsa, triathlon e mountain biking, pensate per atleti di tutti i livelli. Il calendario 2026 è composto da oltre quindici eventi.
07 febbraio – Bergamo Urban Night Trail
08 febbraio – Bergamo21
18 aprile – MilanoTRI
18 aprile – Milano10K
19 aprile – Roma Appia Run
01 maggio - ChiaTRI
03 maggio – Olbia21
19 giugno - Milano Linate Runway Run
28 giugno – LovereTRI
25 luglio – Alta Valtellina Bike Marathon
04 ottobre – Monza Half Marathon
03-04 ottobre - PeschieraTRI
22 novembre – Powerade Milano Half Marathon