TrailRun Alta Valtellina da record: Gilardi e Longa sotto il sole della Val Viola

TRAILRUNNING

Davide Mazzucchi e Veronica Silvestri a segno nella prova breve dell'appuntamento trail di Valdidentro

© Giacomo Meneghello È tutt’altro che scontato - di questi tempi meteorologicamente imprevedibili e mutevoli - centrare il timing giusto per una prova di trailrunning. Serve anche un po’ di fortuna ed è quella che ha sorriso (sotto forma di una bella giornata di tempo stabile e schiva-temporali) domenica 11 giugno al comitato organizzatore di TrailRun Alta Valtellina, graziando soprattutto gli oltre trecentocinquanta iscritti (nuovo record, un centinaio di unità in più rispetto allo scorso anno) alle due prove principali dell’evento ambientato nel suggestivo scenario naturale della Val Viola Bormina con campo-base ad Arnoga, località del comune sparso di Valdidentro. Nella prova competitiva (il TrailRun propriamente detto) sulla distanza della mezza maratona. Simone Gilardi ha aggiunto un nuovo Trofeo alla già affollatissima bacheca dei Falchi di Lecco, imitato in gara-donne dalla fortissima Marianna Longa (Sporting Club Livigno).

© Giacomo Meneghello

La campionessa di sci nordico taglia il traguardo in due ore, tre minuti e 44 secondi (media 5.56 al chilometro), tempo che le vale la trentesima casella della classifica assoluta in capo ai 21 chilometri e 270 metri dell’itinerario (per 727 metri di dislivello positivo). Alle sue spalle l’esperta Raffaella Rossi del Team Valtellina, staccata di otto minuti e 15 secondi (quarantaquattresima). Terzo gradino del podio per una delle toprunner valtellinesi più complete e polivalenti, che risponde al nome di Cinzia Cucchi (ASD Castelraider, tempo finale di due ore, 13 minuti e 56 secondi), quarantasettesima di 231 finishers.

© Giacomo Meneghello

Tornando a gara-uomini, a fare compagnia sul podio al “falco” Gilardi (per lui media 4.55 al chilometro) sono saliti il campione local Alan Martinelli di Atletica Alta Valtellina (staccato di un minuto e 16 secondi dal vincitore) e il chiavennasco Erik Panatti del team Amici Madonna della Neve Lagunc, a sua volta staccato di un minuto e 58 secondi dallo stesso Martinelli al termine di una prova tiratissima e corribile, che non ha lasciato agli atleti più competitivi di ammirare lo straordinario anfiteatro di montagne che incorniciano l'itinerario del TrailRun: dalla Cima Viola (massima elevazione della valle) al Pizzo Dosdé, dalla Cima Piazzi a quella di Lago Spalmo

© Giacomo Meneghello

Nella prova non competitiva (ShortRun) sulla distanza-sprint da undici chilometri (e 700 metri), a tagliare per primo il traguardo nella prova maschile è stato Davide Mazzucchi, che ha chiuso la missione-vittoria in un’ora, tre minuti e 11 secondi davanti Davide Viviani e Marco Negri. Come nella prova-clou, tra le donne altra vittoria "made in Livigno”, firmata in questo caso dalla giovanissima Veronica Silvestri con il fantastico tempo di un’ora, otto minuti e 46 secondi, bissando il successo della Energy2Run 2022 e battendo di misura il primo tempo (una ventina di secondi) il record della scorsa edizione di TrailRun Alta Valtellina. L’atleta di casa Elisa Compagnoni si piazza al secondo posto davanti alla giovanissima Marta Bellotti.

© Giacomo Meneghello

A fine giornata, grande soddisfazione per tutti i toprunners che ormai considerano TrailRun Alta Valtellina un appuntamento fisso e assolutamente propedeutico alla marcia di avvicinamento alle grandi classiche dell’ormai imminente stagione estiva. Oltre alle due prove da 21 e 11 chilometri, è tornata in scaletta dopo alcuni anni di stop legato naturalmente all’emergenza sanitaria la camminata non competitiva (da poco meno di sette chilometri), scelta da una cinquantina di persone che, accompagnate dai volontari del CAI Valdidentro, hanno condiviso uno stupendo trekking conviviale, gustando anche un’ottima colazione in quota. Nemmeno i piccoli atleti hanno risparmiato le energie: più di ottanta bambini e ragazzi si sono messi alla prova nelle diverse sfide (da 200 a 1200 metri a seconda dell’età) del Mini TrailRun, vivendo un'esperienza appassionante e divertente per cercare di conquistare i ricchi premi in palio.

© Giacomo Meneghello

“Una giornata veramente da incorniciare, che testimonia come passione e collaborazione siano la chiave del successo. La soddisfazione è grande: ringrazio i tantissimi volontari, i collaboratori, l’Atletica Alta Valtellina e le Associazioni, tutti attori indispensabili alla buona riuscita dell'evento grazie ad un'organizzazione impeccabile. Un sentito ringraziamento va naturalmente anche a CRAZY, main partner di questa straordinaria edizione, e ai numerosi sponsor locali che con costanza supportano l’evento sportivo contribuendo a promuovere al meglio il territorio. Penso in particolare a coloro che hanno fornito i prodotti per gli atleti consentendo di offrire un ricchissimo pacco gara”. (Daniele Trabucchi-Presidente Pro Loco Valdidentro).

E se TrailRun Alta Valtellina ha rappresentato il primo grande evento della stagione estiva pronta a lasciare i blocchi di partenza, la Valdidentro è pronta a stupire ed emozionare grandi e piccoli con un ricchissimo programma di proposte e iniziative per i prossimi mesi.