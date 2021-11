Trail del Ciapà: un salto nel blu, correre dove il mare incontra la montagna  

TRAILRUNNING

Appuntamento il primo weekend di dicembre per una prova che coniuga mare, montagna e suggestioni medioevali.

di

STEFANO GATTI

La stagione della corsa sui sentieri - ormai è risaputo - non conosce più pause invernali di sorta ma, per chi non ripone le scarpe da trail neanche a ridosso delle festività un buon diversivo a fango e basse temperature, ghiaccio e magari neve - lo offre il Trail del Ciapà con base a Cervo, in provincia di Imperia, dove si corre tra le prime (o le ultime dipende dai punti di vista) elevazioni delle Alpi, le viuzze di un borgo medioevale unico nel suo genere e la spiaggia del Mar Ligure: da non perdere!

Domenica 5 dicembre Dianese Outdoor ASD organizza in collaborazione con la Proloco di Cervo la terza edizione del Trail del Ciapà. L’obiettivo principale dell’evento (già sold out) è quello di portare gli appassionati della corsa in natura alla scoperta del territorio cervese (a poco distanza da San BartolomEo al Mare e Diano Marina) e del Parco Comunale del Ciapà, nel quale si snoda parte della rete escursionistica del Golfo Dianese, un vero e proprio paradiso per gli appassionati del trail running come anche per i praticanti di altre discipline outdoor quali trekking e mountain bike. È considerato infatti uno dei parchi più belli della Riviera dei Fiori, fa da splendida cornice all’altrettanto suggestivo borgo medievale di Cervo ed è un’area che, grazie al clima favorevole, permette appunto di praticare gli sport all’aria aperta trecentosessantacinque giorni all’anno.

Tre le proposte del Trail: il percorso lungo (e competitivo) da 21 chilometri di sviluppo ed 800 metri di dislivello positivo, il percorso corto da nove chilometri e 350 metri D+ ed infine – lungo l’itinerario di quest’ultimo - la new entry: la prova Dog Endurance!

Tutte e tre le prove (sia quella competitiva sulla distanza della mezza maratona, sia quelle non competitive sul tracciato breve) prenderanno il via dal Campo Sportivo di Cervo in Via Steria. Start alle 09.30 per la lunga”, quindici minuti più tardi per quella d’ingresso e per la Dog Endurance.

Per quanto riguarda il percorso della 21, un primo tratto di strada asfaltata conduce tra mulattiere e sentieri in salita al borgo di Costa di Villa ed al suo Oratorio di San Giuseppe. Si prosegue, sempre in salita, fino al Colle di Cervo. Da qui a mezza costa, verso il borgo di Chiappa. Un sentiero in salita porta ora alla dorsale che divide il Golfo Dianese dalla vallata di Andora. Si prosegue di nuova a mezza costa fino a raggiungere il paese di Conna, giro di boa dell’itinerario. Si raggiunge la panoramica dorsale (un sentiero in saliscendi), per tornare al Colle Cervo dove inizia la discesa vera e propria. Ci si inoltra nel Parco Comunale del Ciapà, passando vicino allo spettacolare “Salto nel blu“, dove sembra di potersi tuffarsi nel mare! Una strada sterrata porta verso il borgo medioevale di Cervo ed al mare. Il percorso passa infatti sulla spiaggia ed un ultimo tratto di asfalto riporta al Campo Sportivo.

Il tracciato della prova breve e della Dog Endurance segue quello della distanza maggiore fino a poco oltre il Colle di Cervo (all’altezza della vecchia vasca dell’acqua), per poi svoltare a sinistra ed inoltrarsi subito nel Parco del Ciapà. In pratica escludendo tutto l’anello alto di Chiappa e Conna, che si inoltra sulla montagna, al di là dell’Autostrada dei Fiori, ma conservandone i tratti più suggestivi: il Parco stesso, il “Salto nel blu”, il borgo medioevale ed il tratto finale sulla spiaggia!

Il Trail del Ciapà aderisce alla campagna “Io non getto i miei rifiuti” promossa da Spirito Trail, un’iniziativa volta alla sensibilizzazione ed al rispetto della natura. Il programma della giornata sarà completato da una camminata dedicata alle famiglie (ed ai loro amici a quattro zampe) e da un corsa per bambini lungo un percorso di ottocento metri lungo il fiume con partenza ed arrivo al campo sportivo. Tra i sostenitori del Trail la Scuola Edile di Imperia, l’Impresa Edile Gaglianone, Arimondo srl, San Pietro Lab, Noberasco, CMP Store Imperia, La Publiemme ed Il Giardino dell’Edilizia. Tutte le info sono disponibili su www.dianeseoutdor.com, oltre che sugli account Facebook e Instagram Trail del Ciapà.