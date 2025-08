Scamacca dopo il rientro in campo: "Il peggio è alle spalle"

L'attaccanta dell'Atalanta Scamacca, rientrato in campo in amichevole dopo aver saltato tutta la scorsa stagione per infortunio, è anche riuscito ad andare a segno superando così un momento molto difficile: "Il peggio è alle spalle. È stato un anno davvero complicato, lontano dal gioco, dai compagni e dalla quotidianità del campo. Non è stato facile gestire quel periodo, ma adesso fa parte del passato. Abbiamo di fronte sfide bellissime, una stagione da vivere intensamente. Non vedo l'ora di cominciare"