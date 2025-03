Tra lago, roccia e boschi: Trail dei Corni, Valbrona "accende" la stagione

Tornando alla campagna iscrizioni, il comitato organizzatore ricorda ai candidati che martedì 18 marzo scatta il cambio di quota per e che le iscrizioni saranno aperte fino a tutto mercoledì 2 aprile. Gli indecisi e i ritardatari avranno però un’ultima possibilità “last minute” di staccare il loro pettorale: le iscrizioni riapriranno infatti in presenza il giorno della gara dalle ore 07.00 alle 08.30 e fino ad esaurimento dei pettorali stessi. Poi non resterà che iniziare il riscaldamento in vista del via, fissato per le ore 09.00 di domenica 6 aprile. Magari sognando già il traguardo e le delizie del party finale, birra artigianale griffata Trail dei Corni compresa.