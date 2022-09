Tor des Géants 2022: Russi e Verjee fanno la storia, Raichon domina il Tor des Glaciers

TRAILRUNNING

La dodicesima edizione dell'evento Torx contraddistinta da performances straordinarie

© Sara Cerrato È un Tor des Gèants “grandi firme” quello che sta animando in questi giorni le Alte Vie della Valle d’Aosta. Mentre la stragrande maggioranza dei concorrenti ancora in gara sta affrontando i momenti più impegnativi della lunga cavalcata da 330 chilometri (e 24mile metri di dislivello positivo) i toprunners hanno fatto ritorno a Cormayeur a partire dalle prime ore della giornata di mercoledì. A raggiungere per primo il traguardo è stato l’elvetico Jonas Russi, mentre tra le donne il successo è andato alla britannica Sabrina Verjee. Entrambi hanno dovuto fare selezione tra le avversarie, prima di affrontare in soliuaria la seconda parte dell’avventura. Nessun dubbio invece nel Tor des Glaciers, la versione (ancor più) estrema dell'evento Tor: ad imporsi d’autorità ed a temo di record è stato il francese Sebastien Raichon. Secondo posto a pari merito per... l'italiano di Francia Luca Papi e per il sudafricano Tiaan Erwee.

© Roberto Roux

Per Jonas Russi, il successo nella dodicesima edizone del Tor330 rappresenta una prima volta assoluta, che arriva dodici mesi dopo il secondo posto alle spalle di Franco Collé, al quale l’elvetico aveva dato del filo da torcere nella fase centrale della gara, prima di cedere alla distanza al campione valdostano, lanciatissimo verso la sua terza affermazione. Il bis del loro duello, atteso da molti, non ha però avuto luogo. Collé infatti ha dovuto abbandonare la prova a causa del riacutizzarsi dei fastidi fisici che hanno compromesso buona parte della sua stagione. Nemmeno i forfait di Franco toglie però merito alla prova vincente di Jonas. Tanto che lo stesso Collè ha raggiunto l’avversario-amico lungo il percorso per incoraggiarlo e - in un certo senso - dare vita ad un simbolico passaggio di consegne che però (già pregustando la “bella” tra i due) ci auguriamo provvisorio.

© Klim Sirtori

Oltre alla enorme fatica, nel finale di gara Russi ha potuto gestire anche la pioggia caduta durante la notte, che lo ha accolto al passaggio sul mitico Col du Malatrà e poi a Courmayeur alle otto e trentuno del mattino della quarta giornata di gara, dopo settanta ore, 31 minuti e 36 secondi. Enorme la commozione di Russi che, sulla rampa del traguardo, ha faticato a lungo a trovare le parole per descrivere la sua avventura, e lo ha fatto praticamente sottovoce. Quasi sopraffatto appunto dall’emozione del momento e dalla fatica: basti pensare che il vincitore ha compiuto un proibitivo esercizio di privazione del sonno: diciassette minuti su un totale di tre giorni!

Classe 1985, all’inizio dell’estate Jonas si era piazzato al sesto posto nella prestigiosa LUT Lavaredo Ultra Trail, mentre due settimane prima del via del TOR330 aveva chiuso in sesta posizione i 170 chilometri (per diecimila metri di dislivello) dell’UTMB della vicina Chamonix, l’Ultra-Trail du Mont-Blanc (con passaggio a Courmayeur) che apre l’ormai tradizionale uno-due all’insegna dell’endurance sui sentieri d’alta quota sui tre versanti (italiano, francese ed elvetico) della massima elevazione dell’arco alpina. Sul podio con il vincitore sono saliti due ultrarunners italiani: Simone Corsini e Andrea Macchi.

© Zzam Agency

Già quinto un anni fa, Corsini ha migliorato di oltre sette ore la sua performance sulla distanza, chiudendo al secondo posto con un ritardo di quattro ore, 55 minuti e 57 secondi dal vincitore, respingendo il forcing di Macchi che però - dopo essersi portato a soli sedici minuti - ha decisamente rallentato il passo, perdendo un’intera ora. Ai piedi del podio ha inoltre chiuso la sua fatica un altro dei nostri: Andrea Mattiato. Era terminata invece a Valtournenche (poco meno di un centinaio di chilometri dalla meta finale) la prova di Oliviero Bosatelli, due volte vincitore del Tor: nel 2016 e nel 2019. Alle prese con una condiziona fisica lontana anni luce dall’ideale, il gigante di Gandino (nella bergamasca Val Seriana) era partito da Courmayeur con la seconda ondata e, strada facendo, era risucito ad affacciarsi alla top ten della classifica generale!

© Zzam Agency

Se nella gara maschile prima di prendere il largo Jonas Russi ha dovuto fiaccare nella prima metà della gara la resistenza degli avversari, tra le donne la britannica Sabrina Verjee ha fatto sensazione. Poco o nulla conosciuta al di fuori del suo Paese, la quarantunenne veterinaria inglese era alla sua prima partecipazione al Tor ed ha subito lasciato il segno: vincendo il duello con la fortissima spagnola Silvia Trigueros Garrote (vincitrice delle tre ultime edizioni) che era andata subito in fuga per la quarta vittoria.

© Matteo Bosonetto

Sabrina ha a lungo inseguito l’avversaria, fino a braccarla e poi, dopo alcuni sorpassi e controsorpassi nei rispettivi momenti di pausa, quando Silvia è andata in crisi superarla per involarsi verso il successo a tempo di record. E che record! Verjee ha infatti abbassato di cinque ore il primato precedente ed il suo finishing time di 80 ore, 19 minuti e 38 secondi le è valso addirittura il quinto posto della classifica assoluta alle spalle di Russi e dei tre italiani.

Quanto alla sua rivale spagnola, una volta superata la crisi, Silvia è comunque riuscita a difendere il secondo gradino del podio, chiudendo la sua prova con un ritardo di quattro ore, 39 minuti e 17 secondi dalla vincitrice che - al traguardo - ha dichirato di aver dovuto a sua volta fare i conti con qualche inconveniente: una giornata e mezzo di inappetenza e poi (nonostante fosse arrivata sulle Alpi qualche settimana fa per acclimatarsi) qualche problema legato alla quota, visti i suoi precedenti agonistici limitati alle quote modeste delle montagne del Regno Unito. Abituata a gare ed imprese da endurance, Sabrina ha vinto nel 2020 la Spine Race e nel 2019 la Spine Fusion, entrambe sulla distanza dei 430 chilometri.

© Roberto Roux

Come Sabrina, più di Sabrina, Sebastien Raichon ha scritto una pagina leggendaria nelle storia della kermesse valdostana, vincendo il Tor des Glaciers, la prova che compie lo stesso giro del Tor330 ma lo fa lungo un anello che si sviluppa a quote più alte (vista ghiacciai, appunto) seguendo le Alte Vie 3 e 4, totalizzando una distanza di 450 chilometri (e 32mila metri D+). Raichon ha chiuso l'anello - tornando al punto di partenza - poco prima della mezzanotte tra mercoledì 14 e giovedì 15 settembre, in pratica sedici ore dopo Russi! Tempo totale: 123 ore, 57 minuti e 18 secondi. Vale a dire oltre dieci ore in meno del primato precedente che apparteneva a Luca Papi, l'ultrarunner italo-francese che lo aveva fissato in 134 ore, 10 minuti ed un secondo nel 2019, in occasione della sua vittoria nell'edizione del debutto del "Glaciers", entrato tre anni fa nel programma dell'evento-TOR. Di nuovo vincitore nel 2021 ex-aequo con l'elvetico Jules-Henri Gabiou, il varesino naturalizzato francese ha di nuovo condiviso con un avversario (il sudafricano Tiaan Erwee) il passaggio sulla passerella finale di Coyrmayeur, questa volta però in seconda posizione. Dove sono stati accolti - ed intervistati! - nientemeno che dal vincitore, che aveva raggiunto la meta dieci ore, 37 minuti e cinque secondi prima di loro! Anche Luca e Tiaan peraltro tredici minuti e 13 secondi sotto il record di tre anni fa.