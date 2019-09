Tor des Geants 2019, un sogno ad occhi aperti: il video della decima edizione

La decima edizione del Tor des Geants appartiene ormai alla storia. Per chi ha vinto, per chi ha semplicemente partecipato, per chi questa volta non ce l’ha fatta, il pensiero è già (casomai …) al TOR XI in programma tra poco meno di un anno. Noi però, grazie agli amici del gruppo Matou.tv e di Aosta.tv, che ce li hanno gentilmente forniti, siamo in grado di proporvi gli highlights della corsa di quest’anno.

Quattro minuti di emozioni vere, di passione purissima. Chi ha vinto, partecipato, chi quest’anno si è arreso, potrà appunto rivivervi le sensazioni sperimentate in prima persona. Il nostro vero intento però è quello di … regalare un’idea, una spinta, anche solo un sogno, a chi si dedica attivamente al trailrunning ed al TOR pensa come ad un punto d’arrivo … in attesa di potersi schierarsi al via!



