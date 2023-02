Teglio Sunset Winter Run: Del Pero e Sortini a segno sul toboga bianco di Prato Valentino

SKYSNOW

La seconda tappa del circuito di corse sulla neve ha ricordato il giovane guardiacaccia Simone Valli, scomparso nell'estate di due anni fa

© Giacomo Meneghello Firme d’autore e pronostico rispettato nella terza edizione di Teglio Sunset Winter Run. Sono stati infatti Luca Del Pero ed Elisa Sortini a fare centro sul traguardo della seconda tappa del circuito di corse sui sentieri innevati NORTEC Winter Trail Running Cup powered by SCARPA, che ha visto ai nastri di partenza oltre duecento concorrenti. Registrato con buon anticipo sulla chiusura delle iscrizioni, il tutto esaurito nella gabbia di partenza della prova competitiva lasciava presagire un’edizione da ricordare e le attese non sono rimaste deluse. Pienone anche per la camminata da quattro chilometri in ricordo del giovane Simone Valli e per la novità della manifestazione: la Kids Run dedicata ai più piccoli.

© Teglio Sunset Winter Run

In totale, oltre 350 appassionati si sono dati appuntamento - ramponcini ai piedi - nel pomeriggio di sabato 11 febbraio sul balcone panoramico del comprensorio sciistico di Prato Valentino, rilanciato anche dalla riqualificazione dello Chalet Baita Del Sole, presso il quale i partecipanti alle gare… con vista tramonto, terminate le loro fatiche si sono premiati con i tradizionali pizzoccheri, la specialità locale cucinata al momento dalle abili mani dei cuochi di casa. Massima soddisfazione nel bilancio di fine giornata dello staff organizzatore.

“Non ci aspettavamo una risposta simile. Eravamo già molto soddisfatti dei numeri raggiunti ad oltre una settimana di distanza della gara, ma non pensavamo di raggiungere così tanti consensi anche nelle due prove non competitive. Siamo davvero felici, perché il nostro obiettivo è proprio quello di avvicinare e coinvolgere sempre più persone al mondo della corsa e della montagna in generale”.

© Teglio Sunset Winter Run

Approvazione generale anche da parte dei diretti protagonisti della gara-clou di Prato Valentino da dieci chilometri di sviluppo e 550 metri di dislivello positivo (216 i finisher), itinerario disegnato nei boschi che fiancheggiano le piste da sci della località tellina. Come ha per primo sottolineato Luca Del Pero che - a poco meno di due settimane dal successo di Val di Mello Winter Trail - ha di nuovo avuto ragione del collega ed amico Andrea Elia, tagliando il traguardo in 45 minuti e 13 secondi. Un duello sempre più intenso e ravvicinato, visto che Andrea ha chiuso a soli sei secondi da Luca. Quest’ultimo insomma guida il confronto per due vittorie a zero ma è curioso (anzi significativo) sottolineare come - tra Val di Mello e Teglio - il tempo totale del vincitore del Pero sia stato di un’ora, 35 minuti e 51 secondi, quello del secondo classificato Elia di poco meno di un minuto superiore: cinquantuno secondi, per la precisione!

“Oggi sono riuscito ad avere la meglio per un soffio. È stato un testa a testa fino alla fine con il mio amico Andrea Elia su un tracciato davvero tosto”.

© Giacomo Meneghello

Alle parole dell’attualmente…(che si era era imposto anche sabato 21 gennaio nella Snow Run Resinelli, apertura del circuito) hanno fatto eco quelle dello stesso, che lancia già la prossima sfida:

“È stata dura, il tracciato di Teglio è molto impegnativo ma altrettanto bello. Direi che qui abbiamo fatto un bel test in vista dei prossimi appuntamenti”.

© Teglio Sunset Winter Run

Terzo al traguardo l'inossidabile(Team SCARPA/NORTEC) con un distacco di due minuti e sei secondi, seguito dal giovane(GSA Cometa) e dache ha chiuso la top five, lui pure per i colori SCARPA/NORTEC che ha onorato l’impegno supportato da entrambi i brand, portando a tre il totale dei membri del team ai vertici della classifica.

© Giacomo Meneghello

, che ha dominato dall'inizio alla fine tagliando il traguardo in 51 minuti e 54 secondi e sfiorando la top ten assolut (undicesima).

“Non mi ricordavo di dover faticare così tanto. Sono contenta della mia prova e di aver gareggiato qui a Teglio in una gara sempre spettacolare".

© Giacomo Meneghello

Alle spalle della forte atleta valtellinese si sono piazzate Francesca Rusconi (due minuti e 19 secondi il distacco dell’atleta del Team Rock Experience/The North Face) e Gaia Bertolini: 54 minuti e 29 secondi il finishing time della portacolori di Team Karpos/Craft. Rusconi e Bertolini si erano date la battaglia per la vittoria (con successo di Rusconi) anche nella tappa d’apertura del circuito ai Piani Resinelli ma questa volta si sono dovute accontentare di seguire la scia vincente di Sortini. Bagarre tra atlete élite anche per la parte bassa della top five: la milanese (e valdostana d’adozione) Fabiola Conti ha fatto la differenza nella discesa finale. Per la campionessa in forza al neonato Dinamo Running Team è stata questa la mossa decisiva nella sfida per la quarta piazza sull’altra campionessa local Elisa Compagnoni, relegata alla quinta casella della classifica femminile.

© Giacomo Meneghello

La prova agonistica ha incorniciato un evento che ha voluto ricordare Simone Valli, grande appassionato di montagna, scomparso in un incidente sul lavoro. Oltre cento i partecipanti alla camminata in memoria del giovane, originario proprio di Teglio. Per Simone è stato osservato un minuto di silenzio, ricordando la sua voglia di voglia vivere.

E certamente lo stesso entusiasmo che era solito dimostrare Simone lo si è rivisto sui volti dei piccoli corridori che si sono sfidati su un mini-percorso ideato appositamente per loro nei pressi della zona di partenza ed arrivo, incitati dai genitori e dalle tante persone che li hanno accompagnati durante il momento di festa loro dedicato. Ora il circuito NORTEC Winter Trail Running Cup powered by SCARPA si sposta sulle Dolomiti per la neonata Cortina Snow Run, attesissimo evento al battesimo... della neve in programma sabato 25 febbraio sulla mitica pista Olimpia delle Tofane. Il circuito chiuderà poi i battenti due settimane più tardi - sabato 11 marzo, ormai alle porte della primavera - con il classico appuntamento di Tarvisio Winter Trail.