A Villasimius l'evento dell'Ussi dedicato a Gianni Minà

E' dedicato alla figura di Gianni Minà, uno dei più grandi giornalisti italiani di tutti i tempi scomparso due anni fa, l'Ussi International Award 2025, in programma a Villasimius dal 13 al 16 giugno. L'evento è stato presentato nei giorni scorsi a Roma, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò e di Loredana Macchietti Minà, e di volti noti di istituzioni, sport e giornalismo, tra cui il presidente nazionale dell'Ussi Gianfranco Coppola, Marco Tardelli, il campione di canottaggio Stefano Oppo e il video saluto di Adriano Panatta e Alessia Orro. "Gianni ha fatto cose incredibili, otto Olimpiadi e sette campionati del mondo di calcio e non solo - ha detto il numero uno del Coni Malagò -. Rimane impresso nella mia storia, siete stati bravissimi a intitolare a lui un premio. Quello che ha fatto è stato storico. Abbiamo il diritto dovere di ricordarlo e l'Ussi in particolare ha questo compito". "Gianni era schiavo della sua immensa curiosità, gli intervistati lo capivano subito - ha detto la moglie e regista Loredana Macchietti -. Era orgoglioso di aver cominciato la sua carriera come giornalista sportivo ma non ha quasi mai frequentato i salotti che contavano, era ossessionato dal desiderio di creare connessioni tra persone che altrimenti non si sarebbero mai incontrate. Era un uomo normale che aveva una passione smodata per il suo lavoro". Attesi a Villasimius Gianfranco Zola, Roberto di Matteo, David Suazo, il team di Marabadminton campione d'Europa. Il premio è in media partner con la Rai ed è patrocinata da Coni, Ordine dei giornalisti, Federazione nazionale stampa italiana, Ufficio scolastico regionale, Fondazione di Sardegna, Regione Sardegna, Sport e salute, Ordine dei medici, FederCusi, Università di Cagliari. "Donne, professione e sport. Tra valori, discriminazioni e altre storie" è il tema del corso dell'Ordine dei giornalisti che si terrà il 13 giugno al Tanka resort. Apriranno i lavori Gianfranco Coppola (presidente Ussi), Paolo De Angelis (procuratore aggiunto, Tribunale Cagliari), Giuseppe Meloni (presidente Odg Sardegna), Emilio Montaldo (presidente Ordine medici, Cagliari) Francesco Feliziani (direttore Ufficio scolastico regionale), Vittorio Di Trapani (presidente Fnsi). Modera Mario Zaccaria (già direttore Ansa Campania; presidente Consulta presidenti Ussi), Tra le relatrici Loredana Macchietti Minà, Emanuela Audisio (Repubblica), Mimma Caligaris (vice presidente Ussi), Simona Rolandi (Rai Sport). Previsti match tra campioni e Special Olympics, avviamento allo sport dei giovani, esibizioni di plurititolati, proiezioni e dibattiti sull'immenso lascito di Gianni Minà.