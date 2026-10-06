Tartufo Running: Jacopo Fontanini e Giulia Lamberti campioni italiani SkyUltra sui colli parmensi

"Sono andata un po' al risparmio perché alla partenza ci avevano detto di stare attenti perché sarebbe stato un tracciato duro. È andata benissimo così, perché di più non ne avevo. È stata una gara strana perché l'ho corsa tutta da sola. L'unica certezza erano i bollini gialli che segnalavano il tracciato: li guardavo e pensavo, 'sto andando bene'. Farla con qualcuno sarebbe stato più piacevole, però il percorso è bellissimo e mi sono goduta ogni chilometro. Mi ha colpito un prato tutto viola e - dico davvero - sono stata tentata di fermarmi per fare un video con il telefono. Dedico la vittoria alla mia famiglia e l'ho festeggiata con un enorme gelato al cioccolato insieme alle mie bambine". (Giulia Lamberti)