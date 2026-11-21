"Dobbiamo essere molto concentrati perché queste squadre possono farci del male, mi aspetto una partita difficile ma anche noi abbiamo la nostra idea calcistica può impensierire gli avversari". Lo ha detto il tecnico del Milan Ruben Amorim in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Frosinone (si gioca domenica alle 18 a San Siro).
"È una bella squadra da vedere, fa della velocità un'arma importante del suo calcio. Noi siamo la seconda squadra del campionato per numero di sprint, credo che abbiamo le armi a disposizione per contrastare la loro velocità. Sono molto bravi in situazioni di uno contro uno sulla fascia, quando guardi le loro partite è difficile capire il loro stile di gioco, ma c'è una certa logica - ha aggiunto - Sicuramente ci sono superiori per quanto riguarda gli ultimi 30 metri, hanno uno stile diverso dal nostro, sono più diretti soprattutto quando riconquistano il possesso palla. Sarà molto importante per noi quando avremo il possesso riflettere e pensare a cosa dovremo fare in caso di perdita del pallone".
Inevitabile fare un punto sugli infortunati con un focus particolare su Pavlovic: "Sta meglio, sarà convocato - ha proseguito Amorim -. Non so se giocherà dall'inizio. Vedremo. Ma lui vuole giocare, e io voglio che giochi: ci manca il suo fuoco dentro. Musah invece col Frosinone non farà il terzino". Su Camarda: "Ha una voglia matta di giocare e lo apprezzo. Ma giocare nel Milan è difficile, deve adattarsi a un livello diverso. Ci vuole tempo per il suo adattamento. Non so cosa succederà a gennaio, ma nel frattempo deve concentrarsi sulle prossime partite".
Poi si parla di mercato: "Se ci manca un attaccante? Magari un'opzione in più potrebbe essere una buona cosa per aiutare Camarda e Ramos, ma penso che le difficoltà di Ramos siano le difficoltà della squadra. Lo stiamo aiutando poco, il mio obiettivo è spingere la squadra in avanti. So che abbiamo comprato un giocatore per fare gol, ma non stiamo facendo, non sto facendo il mio lavoro per aiutare Ramos, mentre lui sta facendo di tutto per aiutare me. Si è visto anche a Genoa che senza il portoghese non ci sono quei gol. Ha recuperato palla, ha fatto l'assist per Pulisic. Senza Ramos non c'è gol. Quindi il mio obiettivo è vincere le partite e non importa chi segna" ha aggiunto.
Ancora sul mercato invernale: "Non dobbiamo pensare di investire solo se siamo vicini alle prime - ha proseguito Amorim -. L'importante è avere una visione a lungo termine. Vogliamo giocatori che vogliono essere qui, che abbiano le giuste caratteristiche, che abbiano il carattere giusto, che vogliano far parte di questa rosa. Bisogna avere chiaro il percorso, non cambieremo qualcosa guardando la classifica a gennaio".