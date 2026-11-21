Poi si parla di mercato: "Se ci manca un attaccante? Magari un'opzione in più potrebbe essere una buona cosa per aiutare Camarda e Ramos, ma penso che le difficoltà di Ramos siano le difficoltà della squadra. Lo stiamo aiutando poco, il mio obiettivo è spingere la squadra in avanti. So che abbiamo comprato un giocatore per fare gol, ma non stiamo facendo, non sto facendo il mio lavoro per aiutare Ramos, mentre lui sta facendo di tutto per aiutare me. Si è visto anche a Genoa che senza il portoghese non ci sono quei gol. Ha recuperato palla, ha fatto l'assist per Pulisic. Senza Ramos non c'è gol. Quindi il mio obiettivo è vincere le partite e non importa chi segna" ha aggiunto.