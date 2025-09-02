Tanara brucia Lafranconi e Arrigoni, Rusconi vince in scioltezza

A fare la differenza in gara-uomini è stato il sempre più convincente Mattia Tanara. Il toprunner veronese del Team Scott ha scelto la Val Taleggio per rifinire la preparazione in vista dei Mondiali di corsa in montagna e trailrunning in programma da giovedì 25 a domenica 28 settembre a Canfranc, sui Pirenei spagnoli. Tanara ha allungato il passo al comando fin da primi chilometri, chiudendo la missione vittoria nel tempo di due ore, 18 minuti e 10 secondi. Il vincitore non ha potuto godersi... il panorama lungo l'itinerario. I suoi diretti inseguitori infatti non gli hanno mai concesso tregua. Luca Lafranconi (ASD Falchi Lecco) lo ha seguito sul traguardo ad ad un minuto e 20 secondi, prevalendo per meno di mezzo minuto su Luca Arrigoni (terzo a uno e 58 da Tanara) in giallo-rosso-nei di Pegarun ASD, che ha a sua volta preceduto i compagni di squadra Paolo Poli e Stefano Rota.