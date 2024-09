Sui sentieri di San Francisco: Elazzaoui e Njeru firmano Headlands 27K in California

TRAILRUNNING

Doppietta "Made in Africa" nella prima delle due tappe del circuito by Salomon negli USA

© @GoldenTrailSeries/@Headlands27K/@SODSTUDIOS La doppia trasferta nordamericana che chiude la regular season di Golden Trail Series 2024 è scattata nel weekend di abato 14 e domenica 15 setyembre con la spettacolare e veloce Headlands 27K di Mill Valley (a nord di San Francisco), contraddistinta dall'ennesima dimostrazione di forza degli atleti africani. Ad imporsi tra gli uomini è stato il marocchino del Team NNormal Elhousine Elazzaoui, tra le donne invece successo della keniana Joyce Njeru, portacolori dello storico team italiano di Atletica Saluzzo. Sia lei che lui hanno messo a segno in California il secono successo stagionale: Elhousine aveva trionfato ad inizio estate nella Marathon du Mont-Balnc di Chamonix, Joyce aveva fatto centro ad inizio stagione nel Four Sister Mountain Trail nella regione cinese del Sichuan. Podio a trazione integrale africana tra gli uomini: Elazzaoui ha preceduto sulla linea del traguardo i due keniani di Run2gether Philemon Ombogo Kiriago e Patrick Kipngeno. A completare il podio femminile sono state invece la rumena Madalina Florea (Team Salomon) e la beniamina di casa Lauren Gregory di Nike Trail.

Dopo il sesto dei sette round della regular season sono proprio i due vincitori di Mill Valley a guidare le classifiche generali di Golden Trail Series. Dall'alto dei suoi 588 punti, nel ranking maschile Elazzaoui precede (ma in ordine invertito) i due keniani che lo hanno accompagnato sul podio di Headlands 27K: 576 punti per Kipngen, 542 per Ombogo Kiriago.

Quarto posto a Mill Valley per il fuoriclasse elvetico Rémi Bonnet (Team Salomon/Red Bull), passato con in un colpo solo dalla diciassettesima alla quarta casella della classifica generale (e primo degli taleti europei). In campo femminile, Njeru guarda tutte le sue avversarie dall'alto in basso con 566 punti e anche in questo caso al secondo posto (a quota 552) c'è la seconda classificata di Mill Vally, la rumena Florea. Terza posizione per la toprunner rossocrociata Maude Mathys (Team ASICS).

A definire la shortlist (Trenta uomini e altrettante donne) che si giocheranno le corone del circuito internazionale griffato Salomon in programma da giovedì 17 a domenica 20 ottobre ad Ascona e Locarno sarà la seconda ed ultima tappa del tour nordamericano, in programma il prossimo fine settimana sui sentieri della località di sport invernali di Mammoth Mountain, sempre in California ma in questo caso duecentocinquanta chilometri ad est di San Francisco, sulle Montagne Rocciose.

Ecco intanto le dichiarazioni dei protagonisti di Mill Valley e le classifiche di Headlands 27K.

“Sono felicissimo di aver vinto. È stata una gara folle, la più folle della mia vita. Non ho mai visto niente di simile nel trailrunning. Ho provato ad attaccare ma non mi lasciavano passare davanti, quindi ho dovuto attendere e rilanciare ancora più forte lungo l’ultima discesa”. (Elhousine Elazzaoui)

“La gara è stata molto veloce. Avevo un buon ritmo e ho guidato il gruppo dall'inizio fino all'ultima discesa, quando Elhousine mi ha superato. È stato il più forte e sono molto contento di essere salito sul podio in questa gara pazzesca”. (Philemon Ombogo Kiriago)

“È stata una gara molto dura. Ad essere sincero, durante la gara non mi aspettavo di poterla chiudere sul podio. Credo che mi sia mancata un po' di tecnica nelle discese, che sono state la chiave della gara. Da questo punto di vista i miei avversari sono stati più bravi di me”. (Patrick Kipngeno)

CLASSIFICA UOMINI (domenica 15 settembre)

1 – Elhousine Elazzoui (MAR – Nnormal) : 1:55:27 (+200 punti)

2 – Philemon Kiriago (KEN – Run2gether / ON AG) : 1:55:29 (+188 punti)

3 – Patrick Kipngeno (KEN – Run2gether / ON AG) : 1:56:01 (+176 punti)

4 – Rémi Bonnet (CHE – Salomon / Red Bull) : 1:57:48 (+166 punti)

5 – Christian Allen (USA – Nike Trail) : 2:01:39 (+156 punti)

6 – Miquel Corbera (ESP – Brooks) : 2:02:12 (+150 punti)

7 – Frédéric Tranchand (FRA – Scott) : 2:02:46 (+144 punti)

8 – Cesare Maestri (ITA – Nike Trail) : 2:03:30 (+140 punti)

9 – Bart Przedwojewski (POL – Salomon) : 2:04:01 (+136 punti)

10 – Cade Michael (USA – The Trail Team) : 2:04:33 (+133 punti)

“Sono davvero felice di questa seconda vittoria stagionale. Volevo vedere quanto potevo essere veloce e soprattutto quanto potevo andare lontano. Così all’inizio sono rimasta al coperto nel gruppo di testa, ma dal terzo chilometro Madalina Florea ha accelerato. Ho preferito non rispondere subito perché sapevo che sarebbe stata una gara lunga, ma al ventesimo chilometro sono riuscita a raggiungerla e a superarla”. (Joyce Njeru)

“Sono molto soddisfatta del mio risultato. Mi sentivo abbastanza fiduciosa e il percorso forse mi si addiceva di più rispetto a quello di Sierre-Zinal. Quando Joyce mi ha raggiunta nel finale però non sono riuscita a tenere il suo passo. Ho stretto i denti per mantenere la seconda posizione e sono contenta di esserci riuscita senza danni”. (Madalina Florea)

“Sapevo che questa gara era adatta alle mie capacità. Sono partita con il gruppo di testa e mi sentivo bene, anche se avevo saltato il mio primo ristoro. Le sensazioni era buone, sono contenta di essere riuscita a mantenere il podio fino alla fine”. (Lauren Gregory)

CLASSIFICA DONNE (sabato 14 settembre)

1 – Joyce Njeru (KEN – Atletica Saluzzo) : 2:17:34 (+200 punti)

2 – Madalina Florea (ROM – Salomon) : 2:18:22 (+188 punti)

3 – Lauren Gregory (USA – Nike Trail) : 2:19:15 (+176 punti)

4 – Judith Wyder (CHE – Hoka / Red Bull) : 2:22:21 (+166 punti)

5 – Oria Liaci (CHE) : 2:24:26 (+156 punti)

6 – Miao Yao (CHN – Salomon) : 2:25:25 (+150 punti)

7 – Anna Gibson (USA – Brooks) : 2:25:39 (+144 punti)

8 – Julia Font (ESP – Brooks) : 2:25:54 (+140 punti)

9 – Allie Ostrander (USA – Nnormal) : 2:27:04 (+136 punti)

10 – Rachel Tomajczyk (USA – Merrell) : 2:27:32 (+133 punti)