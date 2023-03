Solo per intenditori: Grigne Skymarathon, wild card di lusso per il Trofeo Kima

SKYRUNNING

La tecnica ed impegnativa prova della Valsassina offre una via d'accesso privilegiata alla storica skyrace biennale della Val Masino

© Grigne Skymarathon Dalle vette della Grigna Settentrionale e di quella Meridionale la vista di spinge lontano e spazia fino al Pizzo Badile, al Cengalo e al Disgrazia, fissando un’aerea ed a tratti acrobatica linea di continuità tra le Prealpi Lecchesi e la testata della Val Masino. Grigne Skymarathon e Trofeo Kima: un abbinamento da sogno per gli skyrunners più tecnici, ambiziosima prima di tutto preparati. Unica tappa italiana di Skyrunning World Series, l’evento Grigne Skymarathon/Trofeo Davide Invernizzi ha già aperto la campagna iscrizioni. Tra le grandi novità dell’attesissimo evento proposto da Team Pasturo in collaborazione con Falchi Lecco e GSA Cometa - in programma in...prima convocazione sabato 16 settembre - svetta l’attribuzione di una wild card proprio per la prossima edizione del Trofeo Kima, la Grande Corsa sul Sentiero Roma, in programma l’ultimo fine settimana di agosto del 2024. Una partnership ad alto livello (e ad alta quota) con la classica biennale della Val Masino che la prova lecchese condivide con Livigno Skymarathon, quest'anno in calendario sabato 17 giugno, vale a dire agli antipodi dell'estate rispetto all'appuntamento della Valsassina.

La deadline per inviare la propria candidatura è fissata per domenica 30 aprile: due mesi di tempo per mettere le mani su uno dei trecento pettorali che il comitato organizzatore di Pasturo assegnerà in base al curriculum sportivo inviato dai candidati. Vista l’estrema tecnicità del tracciato lecchese, gli aspiranti finisher dovranno infatti dimostrare di avere portato a termine tre skyraces e una skymarathon e di essere preparati alle caratteristiche tecniche della prova.

Per sottolineare con maggior decisione il nuovo legame tra Grigne Skymarathon e Trofeo Kima, illustriamo questo articolo con le immagini storiche dei protagonisti del mitico Trofeo Scaccabarozzi: tra i quali ci piace nominare Kilian Jornet e Mario Poletti, entrambi vincitori della Grande Corsa sul Sentiero Roma. Dal passato al presente (o meglio la storia che torna d’attualità), ecco come Alberto Zaccagni, presidente del Comitato Organizzatore, entra nei dettagli della prestigiosa partnership "a fil di cielo":

“Per noi è motivo d’orgoglio e soddisfazione. Per tecnicità del percorso ed alto livello organizzativo, la nostra prova marathon è stata riconosciuta ‘Gara Certificata e Qualificante Kima’. Cosa vuol dire? Ai nostri finisher 2023 che effettueranno la preiscrizione alla Grande Corsa sul Sentiero Roma - indipendentemente dal piazzamento in classifica - saranno riservate cento wild card che permetteranno loro di saltare la ‘tagliola’ del sorteggio. Per entrare nella starting list del Trofeo Kima sono attualmente richiesti come credenziali un bel bagaglio d’esperienza e un minimo di punti ITRA (650 per gli uomini, 500 per le donne). L’impresa però è tutt’altro che agevole: i pettorali disponibili sono trecentocinquanta e per l’ultima edizione (andata in scena alla fine di agosto dello scorso anno, ndr) sono pervenute più di duemila richieste da tutto il mondo. Grazie al riconoscimento ricevuto da Grigne Skymarathon, i nostri finisher 2023 avranno invece un accesso diretto alle iscrizioni del Kima, senza passare per il sorteggio. Non è finita qui: Grigne Skymarathon sarà anche prova Premier di Skyrunning World Series. Assegneremo punteggio doppio rispetto ad altre gare. Ciò significa che tutti gli atleti che puntano alla classifica generale del circuito iridato verosimilmente sceglieranno di correre in Valsassina”.

Come da programma l’edizione 2023 di Grigne Skymarathon/Memorial Davide Invernizzi (decima delle dodici prove delle World Series, prima del gran finale SkyMasters) andrà in scena sabato 16 settembre, con eventuale data di recupero in caso di maltempo il giorno successivo. Location di partenza e arrivo sarà come sempre il paese di Pasturo. Dal cuore della Valsassina i trecento skyrunners prescelti affronteranno il tecnico e impegnativo itinerario da 42 chilometri e 3600 metri di dislivello positivo che tocca sia i 2184 metri della vetta della Grigna Meridionale sia i 2410 del GPM della Grigna Settentrionale. Supportato da Regione Lombardia e da diversi enti locali, Grigne Skymarathon avrà come sponsor tecnico Scott Sport Italia, supportato da DF Sport Specialist.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: www.grigneskymarathon.com

© Grigne Skymarathon