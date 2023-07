Sogno di una notte di mezza estate: VUT Valmalenco Ultradistance, pronti alla sfida

TRAILRUNNING

© Roberto Ganassa È una sesta edizione già da primato, quella di Valmalenco Ultra Distance Trail che si avvicina a grandi passi, molti dei quali in salita! Alla chiusura della campagna iscrizioni, seicento atleti da una decina di nazioni (per una crescita del venticinque per cento rispetto al 2022) si sono aggiudicati un pettorale “targato” VUT per le tre gare in programma tra venerdì 28 e sabato 29 luglio. Al via della 90KM da 6000 metri D+(la prova-clou del programma) 250 atleti, ai quali si aggiungono le 48 formazioni da tre elementi della prova a staffetta. Oltre 300 invece gli iscritti alla 35KM da 2700 metri di dislivello positivo. Alla conta delle presenze vanno poi aggiunti i giovani runners della MiniVUT, camminata non competitiva disegnata sui sentieri che uniscono gli abitati di Lanzada e Caspoggio, il cui numero dodici mesi fa sfiorava a sua volta quota trecento. Teatro delle operazioni i tracciati disegnati sull’Alta Via della Valmalenco (uno dei trekking più classici dell’intero arco alpino, ndr), che valorizza il territorio della valle che si ha per testata il gruppo del Bernina (il “quattromila” più a est della catena) e sfocia nel fondovalle principale all’altezza del capoluogo Sondrio.

“Siamo davvero soddisfatti, tenendo presente che - per via del coefficiente tecnico che la contraddistingue - la 'long distance' ai piedi del Piz Bernina, non ha certo le caratteristiche per raggiungere grandi numeri. Le presenze fatte registrare andranno a dare il giusto risalto a un evento unico nel suo genere. Tra i punti di forza della VUT vi è un pubblico particolarmente numeroso e caloroso. Abbiamo quindi pensato anche ad accompagnatori, appassionati e a tutti coloro che saliranno a Chiesa per il via della 90KM venerdì sera, con un concerto che proseguirà anche dopo il via”. (Fabio Cometti, responsabile del comitato organizzatore)

Il programma prevede lo start della VUT 90KM alle 22 in punto di venerdì 29 da Chiesa in Valmalenco, un’ora prima rispetto alle scorse edizoni. Diversamente dal passato, l’allentamento dei cancelli orari per permetterà a un maggiore numero di concorrenti di puntare ad essere finisher al traguardo di Caspoggio ed ha ovviamente riscosso unanime consenso. I trail runners che hanno scelto di mettersi alla prova sulla 'long distance' toccheranno nella loro avventura ben quindici rifugi (praticamente tutti quelli della valle percorsa dal torrente Mallero) oltrepassando per quattro volte quota 2600 metri.

Un trail molto impegnativo, con alcuni tratti “sky”, che vedrà i primi toprunners al traguardo a partire dalla tarda mattinata di sabato 29 luglio. A quel punto saranno già in piena azione da alcune ore i concorrenti della 35Km che scatta alle nove in punto dalla località Pradasc di Lanzada, un altro dei cinque comuni (tutti quelli della Valmalenco) coinvolti in un evento che ha per missione anche quella di unire tra di loro le comunità della valle e tutte queste a turisti e appassionati della corsa sui sentieri. La parola torna a Cometti:

“Dando ascolto al feedback degli atleti, i nostri tracciatori hanno interamente ridisegnato la parte iniziale. Al posto del duro vertical iniziale che portava subito dai mille metri di Lanzada ai 2200 del Rifugio Motta, abbiamo optato per una salita graduale verso il Lago Palù passando dalle baite di Albareda, lungo un percorso a semicerchio verso ovest (ramo di Chiareggio): un itinerario più corribile e molto panoramico”.

L’arrivo del vincitore di una priva che è molto limitativo definire “d’ingresso” è in questo caso previsto intorno alle una del pomeriggio sul red carpet del Centro della Montagna di Caspoggio, comune a tutte le garein programma, compresa la MiniVUT da due chilometri di sviluppo che scatterà da Lanzada alle undici in punto (due ore dopo la 35KM) e si concluderà appunto a Caspoggio.

Se gli atleti in gara sono seicento, supera quota duecento il numero di volontari e personale del soccorso che vigileranno sulla sicurezza di ogni singolo concorrente monitorandolo lungo tutto il percorso grazie a un sofisticato sistema gps. Da casa sarà così possibile seguire ogni momento della gara live sul sito www.setetrack.it

