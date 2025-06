Trapani, Gentile: "Semifinale con Brescia? Rimane un po' di amarezza"

Nella sezione sportiva de Il Giornale di Sicilia, il play/guardia di Trapani ha stilato un bilancio della prima annata granata in LBA, terminata con l'eliminazione in semifinale playoff con Brescia: "Sicuramente rimane un po' di amarezza, perché comunque c'è la consapevolezza di poter arrivare abbastanza lontano, ancora più lontano di quanto fatto. Di strada ne abbiamo fatta tanta. Allo stesso tempo, però, bisogna sapere che ci sono gli avversari e onestamente Brescia ha fatto una serie di grandissimo livello e i playoff sono così. Sicuramente questa è stata un'esperienza che fa bene a tutti e speriamo in futuro di poter riavere l'occasione e di riuscire a superare le semifinali. L'immagine che porterò con me di questo 2024/25? L'inizio con il bagno di folla del campionato che abbiamo vinto e gli allenamenti al palazzetto rappresentano una sorta di flashback dal passato per poi arrivare dopo alla fine, con il passaggio dei quarti di finale dei playoff".