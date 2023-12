Skymarathon Sentiero 4 luglio: rinnovamento nel segno della continuità

SKYRUNNING

La skymarathon bresciana ritocca alcune modalità operative e dà appuntamento agli skyrunners più ambizioni per il primo weekend di luglio

© Maurizio Torri Consegnata alla storia dello skyrunning una ventiseiesima edizione che ha scavallato il quarto di secolo impreziosita dalla super performance del valdostano Nadir Maguet, la Skymarathon Sentiero 4 Luglio scalda già i motori (e in un certo senso l’inverno) in vista della sua prossima messa in scena, ai primi di luglio del prossimo anno. Ne abbiamo parlato - tra tante conferme e tre significative novità - con Gianluigi “Tom” Bernardi, frontman di un comitato organizzatore di comprovata esperienza e soprattutto competenza, come impone una grande classica dello skyrunning, anzi pioniera della disciplina. “The First Ever”, come recita il claim dell’evento.

© Maurizio Torri

“Abbiamo in serbo diverse novità. La prima riguarda proprio la data: si correrà sabato 6 luglio, con opzione di sfruttare il giorno successivo in caso di meteo incerto. Questa formula viene ormai adottata da diverse grandi classiche alpine estive e invernali. Abbiamo pensato di seguire l’esempio, con la consapevolezza di avere in questo modo una chance in più di correre sul percorso classico e - perché no? - di fare una gran festa il sabato sera in caso di semaforo verde del piano originale. Una festa peraltrio molto sentita dai nostri volontari, visto che nel 2024 ricorrerà il trentesimo anniversario dell’inaugurazione del Sentiero 4 Luglio e del Bivacco Davide”.

© Maurizio Torri

Prima di proseguire la conversazione, torniamo brevemente indietro nel tempo, alla più recente (e appunto storica) edizione della difficile e prestigiosa skymarathon bresciana con partenza a Corteno Golgi e arrivo a Santicolo, contraddistinta dallo straordinario record by Nadir Maguet in gara-uomini. Alla sua prima esperienza su questo tracciato, domenica 2 luglio il “Mago” di Torgnon chiuse i quarantadue chilometri (per 2700 metri di dislivello positivo) nel tempo record di quattro ore, tre minuti e un secondo, abbassando di un’intera manciata di minuti (più ventitré secondi…) il precedente record di Mario Poletti che resisteva da vent’anni tondi tondi.

© Maurizio Torri

Alle sue spalle (e poi con lui sul podio della "prima di sempre”, come amano ripetere i locals), l’inossidabile friulano Tadei Pivk e il polivalente bergamasco William Boffelli. Per i toprunners che hanno già messo in calendario la prossima edizione della skymarathon camuna, la prossima missione è quella “under four” (nel senso delle ore di gara). Non sarà facile ma la starting list della prova sarà sicuramente ricca di candidati alla missione stessa.

© Maurizio Torri

Tra le donne invece la fortissima Chiara Giovando mise in riga all'inizio della scorsa estate tutta la concorrenza, a partire da Giulia Saggin e da Roberta Jacquin che completarono il podio, ma dovette… accontentarsi (ed è un gran bell’accontentarsi!) della vittoria di giornata, casomai rimandando al nuovo anno l’attacco al primato di Emanuela Brizio (cinque ore, 10 minuti e 43 secondi) che “compie” nel 2024 diciannove anni ed è quindi ormai maggiorenne e “maturo”, come un frutto pronto a cadere!

© Skymarathon Sentiero 4 Luglio Press Office

Altre due novità 2024 riguardano lo start e le iscrizioni. Partiamo… dall’inizio, dalla gabbia di partenza che nel 2024 sarà unica, senza la distinzione di genere che era ormai un anacronismo: non privo di ragioni pratiche ma pur sempre tale e ormai non più… al passo con i tempi. La parola di nuovo a Bernardi:

“Non faremo più due partenze distinte (prima le donne e poi uomini), ma un unico start senza distinzioni di genere e oltretutto con tutti gli atleti della marathon e della mezza insieme. Le donne avranno comunque un margine di mezz’ora in più su tutti i cancelli orari. La partenza unica e comune ad entrambe le distanze ci permetterà°di dare al momento del via un colpo d’occhio molto suggestivo e - sperabilmente - darà modo a qualche atleta donna di talento di godere di qualche chance in più di battere lo storico primato cronometrico di Emanuela Brizio che resiste da tantissimo tempo. Per quanto riguarda le iscrizioni, faremo una promo di quarantotto ore con una scontistica ad hoc nei primi giorni di gennaio. Per maggiori dettagli consiglio ai candidati di stare connessi sui nostri canali social".

© Maurizio Torri

La conversazione con Bernardi si conclude con un panoramica sulla proposta completa dell’evento. Non solo skymarathon, l’evento camuno powered by CRAZY si rivolge agli skyrunners di tutte le età:

“Quando si parla di 4 Luglio tutti giustamente pensano alla prova marathon da quarantadue chilometri, la nostra gara principe con 2700 metri di dislivello positivo e ben nove chilometri di tracciato sul filo di cresta. Non bisogna però dimenticare che sabato 6 luglio proporremo anche la "mezza" (21chilometri per 1500 metri D+), distanza ideale per neofiti della disciplina e per giovani skyrunners. Una gara da tenere in seria considerazione per chi si avvicina a questo splendido sport, ma al tempo stesso non si sente ancora pronto per le lunghe distanze. Ricordiamo per finire che è confermatissima anche la Minisky rivolta a bambini e ragazzi tra le vie del paese. Insomma, che siate giovani, inesperti, o skyrunners di comprovata esperienza, vi aspettiamo a Corteno Golgi: da noi anche i semplici appassionati sono accolti da campioni”.

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni: www.skymarathon.it