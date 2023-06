Skymarathon Sentiero 4 Luglio: la Maratona del Cielo scalda i motori!

SKYRUNNING

Starting list d'eccezione per la storica prova che taglia quest'anno il traguardo della ventiseiesima edizione

© Giacomo Meneghello I numeri del conto alla rovescia sono sempre più piccoli: Skymarathon Sentiero 4 Luglio, naturalmente! A crescere sono attesa, tensione, suspense. Ultime ore per iscriversI ad una delle prove "pioniere" dello skyrunning stesso (non a caso "The First Ever"), in programma domenica 2 luglio. Ad aggiungere pepe alla ventiseiesima edizione di Corteno Golgi e Santicolo anche la caccia ai nuovi primati sulla distanza, tra i più longevi nella storia della disciplina. Mercoledì alle ore tredici in punto scade il termine ultimo per accaparrarsi un pettorale personalizzato. Gli indecisi dell’ultima ora domenica potranno comunque schierarsi al via correre, aggiunti in coda alla lista partenti. Per dare la propria adesione dovranno contattare il comitato organizzatore, inviare i propri dati, il certificato medico e la tessera FISky e poi verranno aggiunti da Evodata.

© Maurizio Torri

Tra gli oltre centocinquanta corridori del cielo della prova Marathon (42 chilometri per con 2700 metri D+) i favori dei pronostici sono equamente divisi tra il brianzolo Luca Del Pero (recente bronzo ai mondiali di Innsbruck), il bergamasco William Boffelli, qui grande protagonista nel 2019 e recente vincitore di AMA Monte Rosa Skymarathon insieme a Tadei Pivk. Anche l’argentino Sergio Gustavo Pereyra (in realtà specialista "long distance") potrebbe essere in grado di dire la sua sul tecnico tracciato camuno.

© Giacomo Meneghello

La gara è però tutt’altro che scontata, vista la presenza di outsider d’eccezione come i giovani talenti emergenti Andrea Rota e Mattia Tanara, quest'ultimo in cerca di riscatto dopo il ritiro a MUST Memorial Ultra Scalve Trail. Sfida vera anche al femminile con Daniela Rota, Giulia Saggin (vincitrice di MUST), Chiara Giovando e le "aquile" Pegarun Chiara Giovando, Roberta Jacquin ed Elisa Pallini, queste ultime due campionesse italiane di skyrace a coppie al Rally Estivo della Valtartano.

© Giacomo Meneghello

L’evento camuno powered by CRAZY propone sfide interessanti anche nella prova Half Marathon (21 chilometri e1500 metri di dislivello positivo), la cui starting list è ricca di atleti giovani talenti a cacia di gloria ed atleti esperti ben determinati a ...tenere le posizioni.

© Maurizio Torri

Quando si parla di Skymarathon Sentiero 4 Luglio non si può non pensare ai suoi leggendari record e più ancora... alla loro longevità. Quello maschile del 2033 - griffato Mario Poletti - da quattro ore, otto minuti e 24 secondi compie quest'anno vent'anni, è sicuramente molto difficile da avvicinare e battere ma forse non è più... Mission Impossible. Occhi puntati quindi, domenica 2 luglio, sulla fotocellula del traguardo, anche per quello che riguarda il primato femminile che appartiene ad Emanuela Brizio (due ore, 2 minuti e 53 secondi) ed è di soli due anni (2005) più "giovane" di quello by Poletti.

© Maurizio Torri

Ad imporsi nella Skymarathon di dodici mesi fa erano stati il piemontese Cristian Minoggio tra gli uomini e la milanese (valdostana d'adozione) Fabiola Conti. Secondo e terzo gradino del podio per Mattia Gianola e Mattia Tanara al maschile, per Daniela Rota e Denise Scherini al femminile.

© Maurizio Torri

Per maggiori informazioni e iscrizioni: www.skymarathon.it

Ecco il programma di gara della due giorni di Corteno Golgi (paese dal quale scattano le due gare) e della vicina Santicolo, campo base dell'evento e sede del traguardo.

© Giacomo Meneghello

H. 14:00-18:00 Ritrovo presso la tensostruttura di Santicolo (zona arrivo) per conferma iscrizioni e consegna materiali gara.H. 18:30 Briefing Organizzatori, Atleti, Stampa, Tv e altri Media sotto la tensostruttura.

© Giacomo Meneghello

H. 06:15 Ritrovo in Piazza Giovanni Venturini (Municipio di Corteno Golgi), consegna sacco effetti personali per trasporto a Santicolo e controllo materiali gara.H. 06:45 Partenza in contemporanea gare categoria femminile.H. 07:00 Partenza in contemporanea gare categoria maschileH. 09:30 Partenza Mini SkyMarathon, per i più piccoli (0-15 anni)H. 11:10 Chiusura cancelletto orario Cima Sellero

H. 12:30 Pranzo presso tensostruttura in zona traguardo.

H. 14:30 Cerimonia di premiazione presso tensostruttura zona arrivo.

H. 15:30 Tempo massimo al traguardo per rientrare nelle classifiche ufficiali.

H. 16:00 Santa Messa nella chiesa di San Giacomo (attigua al traguardo)