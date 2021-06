Sky, trail, vertical: un’estate a tutto running sulle Prealpi Orobie, garantisce Mario Poletti  

SKYRUNNING E TRAILRUNNING

La corsa sui sentieri declinata nelle sue forme più diverse - anche le più insolite - nella proposta del campione bergamasco.

di

STEFANO GATTI

Con l'arrivo dell'estate Fly-Up Sport, l’associazione sportiva dilettantistica guidata dal campione di skyrunning Mario Poletti, è pronta ad alzare il sipario su una stagione calda in tutti i sensi e ricca di appuntamenti. Nel corso dell’anno sabbatico imposto dall’emergenza sanitaria - che ha largamente compromesso il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive - il sodalizio orobico non ha perso tempo, lavorando su un calendario di sei eventi in grado di soddisfare i palati più esigenti e le discipline più diverse nel panorama della corsa sui sentieri. La parola quindi a Mario.

”Siamo pronti a ripartire con un calendario di sei eventi che ci terranno impegnati da luglio ad ottobre. Il nostro obiettivo è quello di consolidare gli appuntamenti storici che abbiamo creato per continuare promuovere il patrimonio sentieristico delle nostre montagne e la corsa in natura nelle valli bergamasche. Abbiamo però anche una grande novità: il ritorno di Orobie Skyraid, un progetto al quale tengo molto ed una scommessa organizzativa destinata a diventare un appuntamento di caratura internazionale per chi ama lo skyrunning sulle distanze medio-lunghe”.

Secondo appuntamento del calendario, International Orobie Skyraid è l’appuntamento clou di una stagione che gli appassionati possono ora programmare su un nuovo portale di immediata consultazione, all’indirizzo www.fly-up.it.

Il progetto affronta le proprie origini nella straordinaria performance realizzata da Mario Poletti ai primi di agosto di sedici anni fa, quando il "nostro" coprì nel tempo record di otto ore, 52 minuti e 31 secondi il Sentiero delle Orobie tra Valcanale ed il Passo delle Presolana, per un totale di ottantaquattro chilometri e 5000 metri di dislivello positivo!

“Chi mi conosce sa che dal 7 agosto 2005 ho legato a doppia mandata il mio nome con il Sentiero delle Orobie. Grazie al supporto dei miei collaboratori, di diversi sponsor privati e delle istituzioni locali, sabato 24 luglio riuscirò a realizzare un sogno che ho nel cassetto da tempo: proporre una gara da 56 di sviluppo e 3800m di dislivello positivo fra Val Seriana e Val Brembana, con partenza da Ardesio e arrivo a Valbondione, passando da Valcanale. Questa spettacolare competizione andrà a unire in un unico ‘fil rouge’ i rifugi Alpe Corte, Laghi Gemelli, Calvi, Brunone, Coca e le baite di Maslana. Al momento abbiamo già oltre 500 atleti accreditati, ma le iscrizioni sono ancora aperte e posso dire con soddisfazione che crescono di giorno in giorno”.

Lo Skyraid sarà preceduto, la prima domenica di luglio, dall’apertura del calendario con il Buldet Vertical di Onore. Altro fiore all’occhiello di Fly-Up sarà poi l’iconica Magut Race di sabato 31 luglio alla Baitella di Songavazzo che da quest’anno potrà fregiarsi di una partnership di livello:

“Format vincente non si cambia! A suon di musica i concorrenti dovranno portare sulle spalle un sacco di cemento da 25 chili lungo una rampa lunga 170 metri su una pendenza proibitiva e 50 metri di dislivello positivo. Al fianco del nostro main sponsor Italcementi, da quest’anno anche Red Bull ha deciso di supportarci associando il proprio brand al nostro evento. Per noi è ovviamente motivo di orgoglio e soddisfazione”.

Dopo il prestigioso International Orobie Skyraid a la goliardica Magut, il calendario Fly-Up (interamente "ambientato" in Val Seriana e nelle sue vallate laterali), osserverà una breve pausa per poi riaprire i battenti l’ultima domenica di agosto con Orobie Vertical a Valbondione. Due gli appuntamenti autunnali: la classica Valzurio Trail di domenica 3 ottobre a Nasolino e la Sei Comuni Presolana di Cerete che – domenica 24 ottobre – chiuderà la stagione.