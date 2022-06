Simukeka e Gelpi fanno centro a Valbrona: domati gli avversari e il caldo!  

TRAILRUNNING

L’ufficiale dell’esercito ruandese e la campionessa local a segno nella prova lariana.

Sono quelle di Jean-Baptiste Simukeka e Paola Gelpi le firme eccellenti sulla quarta edizione del Trail dei Corni di Valbrona: 26 chilometri e 1900 metri dislivello positivo/negativo sulle montagne del Triangolo Lariano che dividono il ramo lecchese da quello comasco del Lario, appunto. La prova, moderna ma dalle origini centenarie, è tornato in calendario in un rovente sabato di fine primavera, dopo due anni di stop a causa dell’emergenza sanitaria. © Trail dei Corni

Saggia decisione, quella degli organizzatori di Sportiva Valbronese ASD, di anticipare la partenza dal tradizionale orario pomeridiano delle quindici alle nove di mattina, viste le temperature da estate piena invece che da tarda primavera.

Centoventi gli iscritti a TDC 2022, da quest’anno inserita nel calendario regionale FIDAL. Numeri in calo rispetto a tre anni fa. Un dato (di fatto) spiegabile con le conseguenze della pandemia: sia in termini (largamente positivi) di ritorno appunto in calendario di un gran numero di eventi dopo un biennio difficile, sia in termini di… perdurante cautela di molti runners (e magari forma lontana dall’ideale) nel riaffacciarsi alle competizioni.

Viene peraltro da dire: pochi ma buoni! Nella starting list della priva andata in scena… all’ombra dei Corni di Canzo, diversi toprunners non solo local: come i due vincitori di giornata ed il Falco di Lecco Danilo Brambilla.

© Trail dei Corni

C’era molta attesa per una performance da nuovo record del percorso, viste le perfette condizioni del terreno. Le temperature molto alte (nonostante la partenza anticipata al mattino) hanno poi impedito appunto la realizzazione di un nuovo primato sulla distanza. Ci hanno comunque provato Simukeka e Brambilla (andandoci molto vicino!), entrambi fino a metà gara sotto al vecchio record. Ritmo decisamente superiore per Simukeka (GS Orecchiella Garfagnana) nella prima metà della gara. Brambilla ha progressivamente recuperato nella seconda parte, recuperando qualcosa come quattro minuti all’avversario!

© Trail dei Corni

Ad avere la meglio, però, è stato Simukeka, che è riuscito a difendere sotto il gonfiabile Montura del traguardo trentatré soli - ma decisivi! - secondi di vantaggio, chiudendo la sua fatica vincente in due ore, 28 minuti e quattro secondi. A Brambilla- oltre ad un bel secondo posto - è rimasto il record da lui stabilito nel 2019, di trentacinque secondi inferiore al tempo del vincitore.

© Trail dei Corni

Terzo all’arrivo Moreno Sala, che ricordiamo poco meno di un anno fa vincitore della quarta edizione della prestigiosa VUT (Valmalenco Ultradistance Trail). L’atleta di GSA Cometa ha chiuso la sua prova con un distacco vicino ai sei minuti da Simukeka ma la sua presenza sul podio non è mai stata…a rischio, visto che il quarto classificato (il “Falco” Roberto Pozzoli) ha raggiunto il traguardo con un ritardo superiore al quarto d’ora.

© Trail dei Corni

Tra le donne è invece mancata una vera e propria sfida per la vittoria, sempre saldamente in pugno a Paola Gelpi (NSC Bellagio Sky Team/La Sportiva), al suo primo successo a Valbrona e quattordicesima della classifica assoluta. Sul podio con la campionessa comasca (e trentina d’adozione) sono salite nell’ordine la specialista milanese dell’ultradistanza Guendalina Sibona e la sempre competitiva Cristina Germozzi (VAM Race), staccate di una decina di minuti dalla vincitrice ma separate tra di loro da un minuto e sette secondi (ventunesima e ventitreesima della classifica generale).

© Trail dei Corni

Protagonista ed ospite inaspettato a Valbrona è stato il pluriolimpionico di canoa Antonio Rossi, in rappresentanza di Regione Lombardia. Sottosegretario con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi Eventi, il campione lecchese ha fatto da starter d’eccezione della gara ma anche dello Junior Trail, il percorso per bambini e ragazzi predisposto attorno al centro sportivo di Valbrona.

© Trail dei Corni

Le giovani promesse della corsa sui sentieri hanno gareggiato in quattro batterie per fasce d’età, su distanze dai cinquecento ai milleduecento metri. Tra le tante novità della quarta edizione del Trail dei Corni anche una mostra fotografica sulla storia della gara in montagna, con immagini dalle prime edizioni della “Corsa ai Corni” degli anni Venti fino a quelle più recenti.