Sentieri di gusto, solidarietà e sport: Valtellina Wine Trail, campagna iscrizioni al via

TRAILRUNNING

Tre distanze per l'evento grandi numeri e grandi firme che a novembre stravolge per un weekend la quotidianità del fondovalle valtellinese

© Giacomo Meneghello La primavera avanza a singhiozzo ma c’è già chi pensa al prossimo autunno! L’inizio del mese di maggio segna infatti l’apertura ufficiale della campagna iscrizioni di Valtellina Wine Trail, la tradizionale kermesse di corsa in natura sui terrazzamenti vitati della mezza costa retica sondriese che - dopo aver celebrato nel 2023 il suo decennale con il nuovo record di presenze - punta nuovamente a quota tremilacinquecento iscritti per l’undicesima edizione, in programma sabato 9 novembre. I pettorali disponibili sulle tre distanze da 13, 21 e 42 chilometri saranno nel dettaglio 1300 per Sassella Trail (partenza da Castione Andevenno), 1200 per la mezza maratona al via da Chiuro e 1000 per la prova-clou nel formato marathon che scatta dal centro storico di Tirano e (come le due sorelle minori) taglia il traguardo nella centralissima Piazza Garbaldi di Sondrio. Non mancherà il tradizionale e ricco pacco-gara della manifestazione con title sponsor Salumificio Rigamonti: in una opportunamente capiente borsa ad alto contenuto enogastronomico saranno racchiusi tutti i sapori di Valtellina!

© Giacomo Meneghello

“Il nostro obiettivo è fare conoscere e valorizzare le eccellenze della nostra valle e siamo fermamente convinti che l’esplorazione di un territorio non possa che partire dal gusto. Non dimentichiamoci che tutti e tre i percorsi sono dei veri e propri musei a cielo aperto, dove la vera opera da ammirare è un paesaggio unico nel suo genere”. (Simone Bertini - presidente del comitato organizzatore)

© Valtellina Wine Trail Press Office

Non è un caso se, edizione dopo edizione, gli atleti stranieri sono in continua crescita: basti pensare che lo scorso anno sono state ben quarantatré le nazioni rappresentate, con concorrenti provenienti anche da Stati Uniti e Argentina. Oltre ad essere uno degli eventi di questo tipo più partecipati d’Italia, Valtellina Wine Trail è diventata il must di fine stagione anche fuori dai nostri confini: un appuntamento da non perdere per concludere in bellezza la stagione podistica in un evento che racchiude sport, enogastronomia e divertimento.

© Giacomo Meneghello

Un pacchetto che anche quest'anno contiene l’attesissimo “terzo tempo”, con gli immancabili pizzoccheri scarrellati a mano al momento e il dj set che intratterrà gli instancabili trailrunners, i loro familiari e accompagnatori, nonché la popolazione locale fino a notte fonda.

L’evento VWT vuole inoltre essere un punto di riferimento per tutti, all’insegna dell’inclusione. La parola torna a Simone Bertini:

“Confermiamo anche per l’undicesima edizione la camminata per le joelette, le speciali carrozzelle da fuoristrada che consentiranno anche alle persone con disabilità di poter vivere appieno il clima, unico nel suo genere, di questa manifestazione. Proprio in quest’ottica abbiamo deciso di fare un piccolo cambio di programma, posticipando a domenica 10 novembre la gara dedicata ai bambini. Ciò contribuirà a prolungare il clima di festa alla giornata culminante del fine settimana, animare nuovamente la città e permettere anche ai più piccoli di respirare l’atmosfera autentica dell’evento-clou”.

© Davide Vaninetti

Dopo il successo dello scorso anno, torna anche la Students Wine Trail, la competizione dedicata ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado che, come dodici mesi fa appunto, si terrà nella suggestiva cornice della Tenuta la Gatta a Bianzone, azienda vitivinicola toccata dall'itinerario della prova marathon.