Sei mesi, un'estate: appuntamento a luglio per Monte Rosa Walserwaeg by Franco Collé

TRAILRUNNING

La prova organizzata dal tre volte vincitore del Tor des Géants insieme ai suoi collaboratori è in programma il primo fine settimana di luglio

© Marco Spataro Con lo scatto del nuovo anno dalla… gabbia di partenza, prende forma e soprattutto consistenza il calendario agonistico 2023 dei trailrunners più ambiziosi e competitivi. Alla loro attenzione, tra le prove più affascinanti ed impegnative, si impone senza ombra di dubbio la seconda edizione di Monte Rosa Walserwaeg di Gressoney, in calendario sabato 2 luglio. Sei mesi al via dunque, all'inizio della prossima estate. La campagna iscrizioni ha già lasciato i blocchi di partenza: per i primi due mesi dell’anno sarà possibile accaparrarsi a tariffa agevolata uno degli ottocento pettorali messi a disposizione con la promo lancio dal team guidato da Franco Collé: un nome, una garanzia! Di successo, per chi ha muscoli e fiato per primeggiare, di divertimento e passione per tutti gli altri sui sentieri della Valle del Lys, ai piedi della seconda vetta delle Alpi. Il “sold out” è nell’aria… meglio approfittarne!

© Stefano Jeantet

MRW conferma sia la data d’inizio estate sia le tre distanze proposte: ULTRA da 90 chilometri, TRAIL da 45 chilometri e RUN da 15 chilometri. Promosso sul campo dai concorrenti nella prima edizione nei tre formati, l'itinerario si snoderà ancora una volta lungo gli antichi sentieri Walser (“Waeg” sta per “strada” nell’idioma della popolazione scesa in Valle d’Aosta dal Vallese, nella vicina Svizzera), dentro gli straordinario paesaggi della vallata più orientale della Valle d’Aosta.

© Stefano Jeantet

Monte Rosa Walserwaeg è stato fortemente voluto dalle amministrazioni locali e - visto il feedback 2022 - si può ben dire che la richiesta giustificava l’esigenza iniziale. Nella prima edizione si erano presentati al via oltre seicento trailrunners: dal primo all’ultimo accolti calorosamente a Gressoney ed assistiti con la massima cura lungo gli itinerari di gara da duecento volontari. Viene da dire che il valore aggiunto di questo evento si identifica con l'accoglienza degli atleti da parte delle comunità locali e del pubblico assiepato tra le vie dei centri abitati del fondovalle ed a maggior ragione con quella trovata dagli atleti nei vari punti ristoro e lungo i sentieri di montagna e d'alta quota di un evento che tocca quota 2635 al valico di Colle Valdobbia e che portano i concorrenti a scoprire gli angoli più belli del territorio di Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-La-Trinité, Gaby e Issime, nella parte media ed in quella alta della valle percorsa dal torrente Lys.

© Stefano Jeantet

Già in occasione del debutto in scena di MRW by Franco Collè (con la sapiente collaborazione di Giancarlo Annovazzi), la scorsa estate, diversi top runners della corsa sui sentieri si erano messi alla prova sugli itinerari più suggestivi ed impegnativi della valle che con Valtournenche, Val d’Ayas e con la piemontese Valsesia condivide la testata del massiccio del Monte Rosa, lungo il suo versante sud e quello orientale.

© Stefano Jeantet

Ad imporsi nella prova lunga dell’anno appena consegnato alla storia era stato un po' a sorpresa lo statunitense David Hedges, seguito sul podio da Luca Arrigoni e Gilles Roux. Tra le donne si era invece imposta la statuaria Giulia Saggin (ottava della classifica assoluta), davanti alle altrettanto forti Agnese Valz Gen e Melissa Paganelli, rispettivamente decima e undicesima della generale.

© Daniele Camisasca

Nella 45 chilometri il successo era andato ad uno degli atleti imbolo della disciplina: il friulano Tadei Pivk, con Henri Grosjacques e Franco Chiesa in quest’ordine sui restanti gradini del podio, nei quartieri altissimi di una top ten chiusa da Susan Ostano, vincitrice della prova femminile davanti a Katrin Bieler e Svetlana Ciobanu. Nella 15 chilometri per così dire d'ingresso, a fare centro erano stati altri due atleti di primissimo piano: Nadir Maguet e Marina Cugnetto. L'eclettico valdostano di Torgnon (Valtorurnenche) davanti a Gabriele Gazzetto e Lorenzo Mo, la sua corregionale (di ascendenza piemontesi) invece - oltretutto quindicesima assoluta - davanti a Francesca Lorenzoni e ad Angelica Bernardi.

© Daniele Camisasca

Nella seconda edizione, il cuore pulsante dell'evento sarà il caratteristico borgo di Gressoney-Saint-Jean, nella zona del suggestivo Lago Gover (ai margini della parte alta del centro abitato), con partenza in sfilata nel centro del paese: una sorta di passerella prima di iniziare a fare sul serio. Tutte le gare del sistema MRW sono affiliate ITRA e attribuiscono punteggi per UTMB (Ultra Trail du Mont-Blanc). Senza dimenticare che la gara regina inoltre - la ULTRA da 90 chilometri - spicca nel calendario della Coppa Italia di skyrunning by FISky.

© Stefano Jeantet

Come anticipato, per chi non ha o non ha ancora nelle gambe la prova-clou da 7000 metri di dislivello positivo, il menu di Monte Rosa Walserwaeg 2023 “apparecchia” il TRAIL da 45 chilometri (3500 metri D+), proposta destinata a chi ama i percorsi tecnici ma non senza rinunciare alla bellezza dei paesaggi attraversati. Molto accattivante anche il programma della RUN (15 km con 650 metri D+), pensata per i più veloci e per chi si avvicina al mondo della corsa in natura, ma anche per chi non nutre... sogni di gloria, essendo disponibile anche in versione non competitiva. Per bambini e ragazzi infine c’è la prova MINI: quattro differenti percorsi a seconda dell’età dei giovanissimi trailrunners.

© Stefano Jeantet

Fate i vostri piani e la vostra scelta, insomma! Monte Rosa Walserwaeg ha una proposta per tutti. Non solo per la prossima estate. Gressoney offre ai trailrunners l'occasione di regalarsi un'attesa...anteprima invernale e by night, grazie alla seconda edizione (anche in questo caso) della Weissrunner da 9,5 chilometri e ottocento metri di dislivello positivo e negativo. Prova up&down valida per la Skysnow Italy Cup by Crazy, la tiratissima gara con i ramponcini montati sulle scarpe da trail lungo la pista da sci intitolata a Leo David nel comprensorio Gressoney-Saint-Jean/Weissmatten, è in programma sabato 18 febbraio. L'ideale per salire di tono con la preparazione (per poi scendere a capofitto lungo il pendio di rientro!) e fare un sopralluogo strategico ed anche logistico in vista dell'evento estivo!

Per informazioni e iscrizioni: www.monterosaww.com