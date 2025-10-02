Salomon Running Milano: la situazione è... gravel!

Negli ultimi anni ha preso gradualmente piede il trekking urbano ma per chi corre - a livello agonistico ma non solo - Salomon Running Milano rappresenta uno step in più (anzi, tanti!) che ha un nome ben preciso a identificarlo e a definirne il contesto: gravel running. Appuntamento quindi in centro (ed oltre) a Milano domenica 5 ottobre per un evento che celebra un modo di correre all'insegna dell'alternanza tra sterrato, salite, passaggi tecnici e scorci cittadini, trasformando la città in un terreno di sfida ma anche (e forse soprattutto) di scoperta e riscoperta. Un format che - con il patrocinio del Comune di Milano - da oltre quattordici anni coinvolge migliaia di runners e valorizza la città come spazio di sport e cultura. La presentazione ufficiale dell’evento si è tenuta il primo giorno di ottobre a mercoledì nella sala Brigida di Palazzo Marino, alla presenza di sponsor, partner e istituzioni: un momento di incontro per raccontare lo spirito della manifestazione e condividere gli ultimi dettagli prima del via.