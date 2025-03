Puglia Terra delle Gravine by UTMB: benvenuti al Sud!

Chianti, Lavaredo, Monte Rosa e… Puglia! Nei giorni del Chianti Ultra Trail by UTMB, la franchigia transalpina ha lanciato il quarto appuntamento italiano del ricchissimo calendario planetario delle UTMB World Series, a completare la copertura praticamente completa del territorio nazionale. Con Puglia Terra delle Gravine by UTMB il circuito mondiale di trailrunning approda per la prima volta nel Meridione italiano il prossimo autunno (da venerdì 7 a domenica 9 novembre) nella terra delle Gravine, le caratteristiche incisioni erosive della regione. L’evento pugliese porta appunto a quattro la quota-Italia delle UTMB World Series 2025 che culminano (ma non terminano) alla fine di agosto nella prova-capostipite dell’intero sistema: l’Ultra Trail du Mont-Blanc, il giro della massima elevazione dell’arco alpino con partenza e arrivo a Chamonix che - oltre alla Francia - tocca anche Confederazione Elvetica e Italia (con passaggio in Val Veny, a Courmayeur e in Val Ferret) e si può in un certo senso considerare anch’esso un appuntamento italiano del circuito!