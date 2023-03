Prova del nove: HOKA Clifton 9, running e... Arena  

RUNNING TEST

Collaudo in pista per la “trainer” più leggera e ammortizzata del brand nato quattordici anni fa sulle Alpi Francesi

© HOKA Vuoi lasciarti sfuggire dopo anni e anni (tanti, troppi!) la chance di tornare a depositare qualche migliaio di appoggi “diversamente veloci” sulla pista di atletica dell’Arena Civica di Milano? Certo che no! L’occasione ce la recapita HOKA, gli appoggi di cui sopra sono quelli reattivi e sicuri di Clifton 9, ennesimo capitolo di un’avventura vincente ma soprattutto rodata al punto giusto, che muove da una base solida e collaudata per lanciare il prossimo passo… e tanti altri ancora.

Dalle luci calde e soffuse di una delle sale più belle della Palazzina Appiani ai riflettori da stadio che illuminano lo storico impianto situato nel Parco Sempione, alle spalle del Castello Sforzesco e non lontano dall’Arco della Pace, illuminando un’Arena Civica Gianni Brera bagnata dalla pioggia,peraltro benvenuta di questi tempi. Un capitolo importante della tradizione sportiva milanese calato nel bel mezzo della sua Storia, quella con la esse maiuscola: il Ducato di Milano, Visconti e Sforza tra Medioevo e Rinascimento da una parte, l’apparente contraddizione tra Illuminismo ed era napoleonica dall’altra. Passaggi della Storia appunto. Noi siamo qui per altro, per qualcosa di molto più leggero e... ammortizzato! Il contesto però conta (conta eccome!), ci motiva e forse anche responsabilizza. Doppiamo quindi l’agile speech iniziale con la spiegazione delle caratteristiche tecniche di Clifton 9 e la presenza della giovanissima atleta azzurra Giovanna Selva, testimonial HOKA di punta, ma soprattutto elemento del quartetto campione del mondo juniores a squadre di corsa in montagna, quattro anni fa nella Patagonia argentina.

Poi tocca alla pista, senza ulteriori esitazioni. Almeno per quanto ci riguarda. Non tutti i candidati test runners raggiungono gli spogliatoi e poi la pista. Il tempo volge al brutto e il drappello si assottiglia ulteriormente quando la precipitazione prende ad intensificarsi. Noi però siamo immuni alle meteo-defezioni: Ready For Takeoff! Si comincia con qualche passaggio di riscaldamento lungo la runway simil-aeroportuale illuminata (d’altra parte “Time To Fly” è il claim HOKA) a vantaggio del film maker e del fotografo, con tanto di drone a sorvolare ed immortalare i nostri scatti tutt’altro che irresistibili. Smaltita l'incombenza, decidiamo di allungare oltre “la strip” invece che smorzare la falcata e invertire la rotta per un nuovo passaggio radente...

L’anello completo della pista ci aspetta, anche perché la beata e sportiva gioventù che la affollava fino a poco fa si appresta a concludere l’allenamento quotidiano e possiamo finalmente seguire traiettorie ideali e consone, senza più guizzi e scarti improvvisi che - si sa - in questa modalità non sono mai del tutto privi di rischi. Certo, la pista non è il terreno ideale per il “treno” di pneumatici a nostra disposizione ma le nostre impressioni (a distanza di poche ore peraltro confermate da una… controprova stradale) non ne risentono più di tanto, pensando al limitato potenziale individuale e alle qualità della Clifton 9 che meriterebbero apounto ben altro collaudatore. Resta la solita riflessione, sempre valida: i campioni sono una indiscutibile minoranza, la destinazione d’uso è certamente quella di una fetta di mercato molto più ampia, quindi… siamo nella media e il nostro test ha il suo perché! Calzatura facile ma non banale. Prodotto "d'ingresso" e base sicura (nel vero senso del termine) per chi approda alla corsa ma anche rampa di lancio per chi aspira a conoscersi meglio prima di spiccare il volo.

Superfluo precisare che le Clifton calzano come guanti, che la sensazione di sicurezza e di protezione è di primissimo livello. La qualità specifica va a nostro avviso soppesata alla distanza, sul lungo. Il test però è qui e adesso. Ergo: la prima impressione conta, traccia una rotta. Sei giri a ritmo crescente lungo la pista, facendo confronti mentali (ma anche fisici) con quelli - ormai “faticosamente” innumerevoli - inanellati regolarmente da un paio d'anni sull’anello del centro Sportivo Saletti di Nembro (all’inizio della bergamasca Val Seriana) con coach Bonarini. Gli scrosci di pioggia non intaccano la cifra del testa ma alzano di un paio... di tacche la qualità del test sulla peraltro perfetta superficie dell’Arena. Passo saldo, appoggi sicuri e reattività come si deve. Abbiamo ai piedi un paio di calzature destinate ad un impiego “training” su ben altre distanze e terreni meno levigati, ma raccogliamo sensazioni piacevoli e da piena comfort zone: quella nella quale ci si muove negli allenamenti di ogni giorno: i cosiddetti “lavori” ovviamente sono tutt’altra storia.

Chiudiamo il test con piena soddisfazione, "atterrando" ancora una volta ancora sulla landing strip illuminata: Ladies and Gentleman, Benvenuti a Milano. Non rinunciamo però alle nostre Clifton nemmeno varcato… il gate: il test prosegue nell’uso quotidiano! Sì perché le HOKA che “montiamo” oggi ci sembrano molto indicate anche per camminare e per le "corse" (reali e metaforiche) della quotidianità: eleganti in blu e nero e ugualmente (anche di più) nelle tonalità più accese, adatte anche a chi pure nelle routine di tutti i giorni tiene ad affermare la propria appartenza alla tribù dei runners, sempre e comunque.

Intanto conviene completare le nostre impressioni - soggettive e quindi per forza di cose parziali - con i dati di fatto by HOKA®, divisione di Deckers Brands, che invitano ulteriormente ad approfondire la conoscenza di Clifton 9 sulle rispettive pagine web e quelle social ma anche (soprattutto) live, presso i rivenditori selezionati a livello globale.

La nona versione della pluripremiata serie Clifton è il frutto di una sostanziale rivisitazione delle amate trainer di HOKA, con l’obiettivo di fornire ad ogni tipologia di runner l'opportunità di migliorare le proprie performances quotidiane. Riducendo di quattro grammi il peso e incrementando di tre millimetri l’altezza della suola, la nuova Clifton 9 offre sensazioni rivitalizzanti alla pianta del piede grazie alla nuova schiuma reattiva e a un design della suola migliorato. Privata dei rinforzi e degli elementi termofusibili, la tomaia semplificata è stata realizzata con processi rispettosi dell’ambiente ed è caratterizzata da un tallone più morbido dotato di pannello catarifrangente e una linguetta snellita e rinforzata con fazzoletto sul lato mediale.

"La Clifton non è solo uno dei nostri prodotti di punta più popolari ma vuole essere il compagno ideale per un’esperienza di corsa più piacevole e adatta a runners con qualsiasi livello di esperienza. Riteniamo che sia i fans di lunga data che i nuovi runners ritroveranno in questa scarpa le caratteristiche di fluidità ed equilibrio tipiche delle Clifton, ma saranno allo stesso tempo sorpresi dalla leggerezza e dalla reattività della nostra nuova versione". (Colin Ingram-Senior Director of Product di HOKA)

Combinazione perfetta di morbidezza e leggerezza

Progettata per i neofiti dello sport e per i runners più esperti che vogliono macinare chilometri senza perdere il sorriso, la nuova Clifton offre un Meta-Rocker vicino al collo del piede, mentre la nuova intersuola in schiuma EVA modellata a compressione non è solo leggera, ma anche reattiva. La linguetta a soffietto è il fulcro di una tomaia rinnovata che presenta materiale in mesh riciclato per una leggerezza ottimale.

Maggiore fluidità per correre senza fatica

Questa rivoluzionaria scarpa da running per tutti i giorni offre la combinazione perfetta di morbidezza e leggerezza con un drop di 5 millimetri (29 mm tallone e 24 mm avampiede per i modelli da donna, 32 mm/27 mm per i modelli da uomo). Con un peso di 205 grammi per la taglia 7 da donna e di 248 grammi per la taglia 9 da uomo, le Clifton 9 offrono prestazioni ineguagliabili per ogni tipo di corsa ad un prezzo consigliato di 150 euro.

HOKA® è uno dei marchi di scarpe e abbigliamento performance con la più rapida crescita della storia. Concepite in montagna, le scarpe HOKA offrono una combinazione senza precedenti di ammortizzazione e supporto per un’esperienza di corsa fluida e ad alte prestazioni. HOKA sviluppa costantemente l'innovazione e il design dei propri prodotti collaborando con un grande team di campioni, atleti e appassionati. Dalla linea del traguardo alla vita di ogni giorno, chi ama HOKA ne apprezza lo stile autentico e innovativo e la convinzione che l’essere umano abbia in sé il potenziale per cambiare il mondo. Con HOKA è tempo di volare!

Deckers Brands è leader mondiale nella progettazione, commercializzazione e distribuzione di scarpe, abbigliamento e accessori innovativi sviluppati sia per l'uso quotidiano in uno stile di vita casual che per attività ad alte prestazioni. L'azienda include nel suo portafoglio i marchi UGG®, KOOLABURRA®, HOKA®, Teva® e Sanuk®. I prodotti Deckers Brands sono venduti in più di cinquanta Paesi e territori attraverso grandi distributori selezionati e negozi specializzati, punti vendita di proprietà e gestione dell'azienda e negozi online selezionati, inclusi i siti web di proprietà dell'azienda. Deckers Brands vanta oltre quarant'anni di storia nella creazione di marchi di calzature di nicchia che sono diventati leader di mercato nel settore lifestyle e che attraggono milioni di fedeli consumatori in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, visitate www.deckers.com