Promozione a maggio, quasi una laurea: Monte Zerbion Skyrace nelle Skyrunner World Series

Partenza e arrivo a Châtillon, in mezzo una traccia all’insegna della grande varietà di terreno, con tratti da correre, rampe dalla pendenza inimmaginabile e costante come quella del mitico canalone di Lévò (bisogna risalirlo con le gambe che bruciano e i polmoni sul punto di esplodere per averne un'idea!) e lunghi passaggi "sky" nel senso più classico e... aereo del termine, come quelli che portano via via più ripidi fino al GPM-gara dello Zerbion, dentro uno scenario che ha fatto da culla - lanciandoli a livello nazionale prima e poi internazionale - a diversi protagonisti dello skyrunning dal talento innato come Bruno Brunod, Dennis Brunod e il compianto Jean Pellissier. La gara-clou della proposta agonistica di MZS 2024 assegnerà dunque punti per il circuito Merrell Skyrunner World Series.