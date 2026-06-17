Profumo di Tartufo Running: appuntamento gourmet di inizio autunno

L'estate è alle porte ma per gli skyrunners più lungimiranti è già tempo di focalizzare gli appuntamenti della seconda parte della stagione agonistica ed in particolare del prossimo autunno. Tra questi uno dei più importanti è senza ombra di dubbio Tartufo Running che domenica 4 ottobre mette in scena la sua diciannovesima edizione, un evento la cui locandina elenca quattro distanze per tutti i gusti (dai nove ai cinquanta chilometri) e tutte e quattro "insaporite" dal profumo... di Tartufo Running! Teatro d'operazioni dell'evento che ha per campo base il paese di Calestano è il cuore dell’Appennino Parmense: percorsi tecnici e panoramici tra montagne, guglie rocciose, crinali e lungo vie storiche e antichi sentieri immersi nei colori accesi del primo autunno. Grande novità del "Tartufo" 2026 è il tracciato della Tartufo Sky Ultra (50 chilometri per 3042 metri di dislivello positivo), valida come prova unica di Campionato Italiano Sky Ultra (assoluto e di categoria) e gran finale di CRAZY Skyrunning Italy Cup by FISky (Federazione Italiana Skyrunning), la serie tricolore da dieci tappe che chiama all'azione gli skyrunners di tutta Italia e che domenica 21 giugno inizia il suo girone di ritorno dalla Skyrace del Mammut in Abruzzo, che insieme a Tartufo Running è una di due sole tappe appenniniche nel "decalogo" del circuito federale.