Profumo di Tartufo Running: appuntamento gourmet di inizio autunno
Il primo weekend di ottobre sull'Appennino Parmense una skyrace per intenditori tra creste, storia e naturadi Stefano Gatti
© Foto Ferrari
L'estate è alle porte ma per gli skyrunners più lungimiranti è già tempo di focalizzare gli appuntamenti della seconda parte della stagione agonistica ed in particolare del prossimo autunno. Tra questi uno dei più importanti è senza ombra di dubbio Tartufo Running che domenica 4 ottobre mette in scena la sua diciannovesima edizione, un evento la cui locandina elenca quattro distanze per tutti i gusti (dai nove ai cinquanta chilometri) e tutte e quattro "insaporite" dal profumo... di Tartufo Running! Teatro d'operazioni dell'evento che ha per campo base il paese di Calestano è il cuore dell’Appennino Parmense: percorsi tecnici e panoramici tra montagne, guglie rocciose, crinali e lungo vie storiche e antichi sentieri immersi nei colori accesi del primo autunno. Grande novità del "Tartufo" 2026 è il tracciato della Tartufo Sky Ultra (50 chilometri per 3042 metri di dislivello positivo), valida come prova unica di Campionato Italiano Sky Ultra (assoluto e di categoria) e gran finale di CRAZY Skyrunning Italy Cup by FISky (Federazione Italiana Skyrunning), la serie tricolore da dieci tappe che chiama all'azione gli skyrunners di tutta Italia e che domenica 21 giugno inizia il suo girone di ritorno dalla Skyrace del Mammut in Abruzzo, che insieme a Tartufo Running è una di due sole tappe appenniniche nel "decalogo" del circuito federale.
© Foto Ferrari
I tracciati di Tartufo Running attraversano il territorio dell’Appennino Tosco-Emiliano identificato dall’UNESCO come “Riserva MAB-Man and the Biosphere”, importante riconoscimento assegnato nel 2015 per valorizzare il rapporto equilibrato tra uomo, comunità e ambiente naturale. Le gare toccheranno alcuni dei luoghi più suggestivi dell’Appennino: le cime del Monte Sporno e del Montagnana, le guglie rocciose dei Salti del Diavolo, la Via degli Scalpellini e tratti della Via Francigena, attraversando boschi cedui e prati stabili dove la natura conserva ancora il suo carattere più autentico. Quattro le distanze in programma per una giornata di sport nelle terre simbolo della Food Valley parmense, tra tartufo di Fragno, prosciutto di Parma, Parmigiano Reggiano e vini dei colli.
© Pierluigi Benini
I PERCORSI
Grande novità della diciannovesima edizione è il tracciato della 50 km - parzialmente rinnovato - con 3042 metri di dislivello positivo. Un percorso spettacolare e altamente tecnico che toccherà tre cime simbolo dell’Appennino Parmense: Monte Sporno, Monte Marmagna e Monte Croce. La Tartufo Sky Ultra assegnerà il titolo italiano assoluto e master Sky Ultra, richiamando alcuni dei migliori interpreti della disciplina in una sfida che unisce resistenza, tecnica e capacità di gestione della montagna.
Tartufo Sky Ultra (50 km per 3042 metri D+): la prova regina assegna tre punti ITRA ed è valida come Campionato Italiano Sky Ultra e tappa conclusiva di CRAZY Skyrunning Italy Cup.
Tartufo Sky Monte Sporno (28 km per 1677 metri D+): una skyrace intensa e panoramica valida due punti ITRA.
Tartufo Sky Découverte (17 km per 1110 metri D+): gara tecnica e veloce valida un punto ITRA.
Tartufo Sky Expérience (9 km per 450 metri D+): un percorso aperto a tutti e valido come prova di Coppa Italia Giovani YOUTH A e B, supported by MICO.
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni, visitate la pagina web ufficiale https://www.tartufotrail.it