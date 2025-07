Mountain Bike: pedalare sui tracciati di Coppa del Mondo UCI per ingannare la pausa estiva della HERO UCI Marathon World Cup 2025

Oppure, restando in Italia, si può pedalare sugli iconici percorsi di 86 chilometri (4.500 m di dislivello) e 60 chilometri (3.200 m di dislivello) della HERO Südtirol Dolomites, la gara marathon più dura al mondo. Qui la sfida è mettersi in gioco con le proprie gambe ma, nel caso fossimo accompagnati da amici e amiche che non hanno una grande preparazione atletica, allora si potrà prendere gli impianti di risalita e percorrere ad anello il Sellaronda, sia in senso orario che antiorario. Oltre al Sellaronda MTB Tour, HERO Trails offre 70 esperienze adrenaliniche da vivere in mountain bike nello spettacolare paesaggio naturale delle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO, con proposte adatte a tutti i livelli di preparazione.