Mondiali, Cerasuolo stupisce tutti e si prende l'oro nei 50 metri rana

Fuori dalla top three anche la staffetta 4x100 mista misti con Christian Bacico, Nicolò Martinenghi, Costanza Cocconcelli e Sara Curtis che si sono fermati in sesta posizione. Dopo un buon inizio del dorsista pavese, l'Italia ha perso colpi con il ranista varesino, non ancora in buone condizioni dopo i problemi causati da un'intossicazione alimentare, dovendosi affidare alla delfinista bolognese e la stilista torinese. Le ragazze non sono riuscite però a ripetere i fasti della mattina fermandosi in 3'42"19 in gara vinta dagli Atleti Neutrali B che hanno conquistato il titolo in 3'37"97 con il record dei campionati davanti a Cina (3'39"99) e Canada (3'40"90).