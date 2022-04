Passione only-up, verticalisti a caccia dei record di Boscacci e Magliano a Talamona  

SKYRUNNING

Appuntamento di grande impegno e prestigio il primo sabato di luglio per il doppio chilometro verticale sulle Orobie Valtellinesi.

Duemila metri di dislivello positivo nel breve (ed al tempo stesso interminabile…) volgere di nove chilometri: è l’impegnativo menu che il neonato Team K2 Valtellina ASD si appresta ad apparecchiare agli specialisti delle prove vertical. E se il banchetto è fissato ad inizio estate (sabato 2 luglio a Talamona, in provincia di Sondrio), la quarta edizione di K2 Valtellina Extreme Vertical Race è virtualmente già ai blocchi di partenza. Per i verticalisti incalliti e per quelli che sono sulla strada - o meglio il sentiero - per diventarlo, i pettorali a disposzione sono duecentocinquanta e le iscrizioni aprono domenica 1. maggio. Maurizio Torri

La macchina organizzativa sta già lavorando a pieno regime. Prima novità 2022 la nascita di un vero e proprio sodalizio: Team K2 Valtellina ASD, un’associazione formata da un gruppo di amici che fin dal suo inizio ha scommesso su questo progetto. A presiederla Andrea Mazzoni. Antonello Simonetta ricoprirà il ruolo di vicepresidente, Gianbattista Angelini segretario con l’apporto dei consiglieri Riccardo Vola, Giorgio Castagna, Manuele Milivinti e Oscar Ciocchini.

Il primo obiettivo del sodalizio consiste nel provare ad alzare ulteriormente l’asticella di K2 Valtellina Extreme Vertical Race, prova nata quasi per gioco, allo scopo di rilanciare una sfida paesana - riservata appunto agli atleti locali - nata negli anni Novanta, che in buona sostanza ha fatto da principio ispiratore al… K2 valtellinese. Il conto alla rovescia corre veloce e mancano ormai solo un paio di mesi all’appuntamento con il primo doppio chilometro verticale sulle montagne della Bassa Valtellina.

Maurizio Torri

Dopo il successo delle scorse edizioni sono stati riconfermati format e percorso con partenza dalla chiesa parrocchiale nel cuore di Talamona, centro abitato sul versante orobico della Bassa Valtellina a 272 metri sul livello del mare ed arrivo sulla vetta panoramica di Cima Pisello, a 2272 metri di quota: duemila metri esatti più in alto! La pendenza media del tracciato è del 22%, quella massima del 45!

Team K2 Valtellina ASD

La salita si sviluppa dapprima brevemente su strade e mulattiere, risalendo fino al suo limite superiore il conoide sul quale sorge Talamona, per poi inerpicarsi su ripidi sentieri boschivi, “doppiare” l’alpeggio di Madrera (metri 1434) e raggiungere la conca di Pedroria (metri 1929), dove i corridori passeranno tra due ali di folla. Da qui si sale lungo un ripido canalone a zigzag, guadagnando la cresta panoramica che porta fino a raggiungere la vetta (dove si trova il traguardo), sul crinale che - passando per il Monte Culino, culmina sulla cima del Monte Lago. Terminata la fatica sportivo, si può riprendere fiato e ci si può rilassare con una vista impagabile. Verso occidente il panorama spazia a perdita d’occhio dall’Alto Lario alla Bassa Valtellina, prosegue verso nord con la straordinaria testata della Val Masino (percorsa a mezzacosta dal Sentiero Roma e quindi - a fine agosto - dal mitico Trofeo Kima), inquadra ad oriente il profilo inconfondibile del lontano Adamello e si chiude - volgendo lo sguardo verso sud, con le meno imponenti ma parecchio selvagge Orobie Bergamasche.

Michele Franciotta

In palio c’è la successione ai vincitori della scorsa edizione. Nel 2021 ad imporsi tra gli uomini era stato lo scialpinista azzurro Michele Boscacci, portacolori del CS Esercito/Team La Sportiva, al culmine di una performance vincente coronata dal nuovo record del percorso in un’ora, 18 minuti e tre secondi, migliorando il limite da lui stesso fissato nel 2019, prima della cancellazione del 2020 a causa dell’emergenza sanitaria. Boscacci insegue quindi il tris di successi (consecutivi) in una gara che solo nella sua edizione inaugurale (quella del 2018) porta una firma diversa dal campione di Albosaggia: quella di Mattia Curtoni. Alle spalle del campione local chiusero l’anno scorso il compagno di squadra Damiano Lenzi (CS Esercito/Sport Project VCO) ed il giovane talento lecchese Luca Del Pero (Team Scarpa/Falchi Lecco).

Maurizio Torri

Nella gara in rosa dominio assoluto per la specialista nelle gare only-up Camilla Magliano (Team Salomon Italia) con il crono (anche per lei a tempo di record) di un’ora, 36 minuti e due secondi. Dietro la campionessa piemontese la stella del CS Esercito Alba De Silvestro, veneta d’origine ma ormai valtellinese acquisita. A completare il podio Corinna Ghirardi (Us Malonno), vincitrice delle prime due edizioni (2018 e 2019, in quest’ultimo caso con tanto di record, ritoccato dodici mesi fa da Magliano).

Maurizio Torri

K2 Valtellina Extreme Vertical Race è una competizione affiliata alla FISky (Federazione Italiana Skyrunning), con la quale il comitato organizzatore locale collabora in modo attivo per promuove il vero skyrunning in una zona ricca di risorse montane uniche. Il percorso è stato certificato da ISF (International Skyrunning Federation) che, dopo un’attenta valutazione dei parametri e del livello tecnico del tracciato da parte della propria Technical Commission, ha rilasciato la certificazione internazionale Vertical Kilometer Course.

Maurizio Torri

K2 Valtellina aderisce al progetto della rivista Spirito Trail “Io non butto i miei rifiuti” e sposa una filosofia eco sostenibile e plastic free, sensibilizzando la salvaguardia dell’ambiente. Per la gara vengono utilizzati bandierine, bicchieri e materie prime riciclabili e per l’atleta colto a buttare materiale al di fuori delle apposite aree è prevista la squalifica. Correre questa gara significa immergersi in un ambiente unico e incontaminato di proprietà del FAI (Fondo Ambiente Italiano). L’obiettivo è promuoverlo, preservarlo e conservarlo così come è stato trovato. Infatti, grazie all'adrenalinico percorso segnato in modo permanente, K2 Valtellina è diventato meta di escursionisti e terreno di allenamento di molti skyrunners locali, che hanno potuto così scoprire e apprezzare questo settore fino ad ora poco conosciuto del versante orobico valtellinese. Un evento speciale che punta ad unire sport, natura e turismo, ampliando il pacchetto di eventi ed esperienze in un territorio ricco di risorse a livello sportivo, turistico ed enogastronomico.

Maurizio Torri

Le iscrizioni aprono domenica 1. maggio e possono essere effettuate direttamente sul sito www.endu.net seguendo il link che trovate sul sito www.k2valtellina.it o direttamente presso lo store Alpenplus di Morbegno. La chiusura è fissata per domenica 26 giugno 2022 (a meno di una settimana dalla gara) o in alternativa al raggiungimento di 250 iscritti. La quota di iscrizione è di 30 euro e comprende: pacco gara, pettorale personalizzato con il proprio nome, chip per il servizio di cronometraggio, quattro punti di ristoro lungo il percorso, assistenza di personale durante la gara, servizio trasporto zaini in quota nei pressi della zona d’arrivo, gadget finisher, trasporto a valle gratuito per tutti i concorrenti con servizio pullman, servizio docce presso la palestra comunale di Talamona e pranzo alla tensostruttura. La partecipazione sarà come detto limitata a soli 250 atleti per garantire a tutti (visto la difficoltà del percorso) la possibilità di vivere in totale sicurezza la sfida contro i propri limiti e contro il tempo su un tracciato altamente spettacolare e panoramico.

Maurizio Torri

Intorno alla metà del mese di giugno si terrà a Talamona una conferenza stampa di presentazione dell'evento. Per l’occasione andrà in scena uno spettacolo scenografico unico con una singolare coreografia studiata per valorizzare la linea verticale che il percorso disegna dalla base alla vetta.

In collaborazione con Team Pasturo ASD verrà poi rilanciato il Double Vertical Challenge, un circuito che riunisce due delle più impegnative gare only-up lombarde: Pasturo-Rifugio Brioschi VK2, kermesse lecchese che dal borgo di Pasturo (Valsassina)raggiunge la Vetta del Grignone (in programa sabato 28 maggio) ed appunto K2 Valtellina Extreme Vertical Race. In virtù delloro gemellaggio, le due società metteranno in palio un premio di valore ai vincitori del circuito ed un super gadget finisher a tutti gli atleti che porteranno a termine le due competizioni.

Per maggiori informazioni: www.k2valtellina.it