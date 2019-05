Paris chiama e Zaytsev risponde: assieme alla Wings for Life Word Run

03/05/2019

Ci sarà anche Ivan Zaytsev, domenica 5 maggio a Ultental, terra natale di Dominik Paris. Lo zar si è unito agli altri componenti del Team Red Bull per sostenere anche quest’anno la missione della Wings for Life World Run, l’evento mondiale di corsa che dal 2014 finanzia la ricerca sulle lesioni al midollo spinale. Quest’anno Dominik Paris, fresco vincitore dell’oro mondiale e poi della Coppa del Mondo di SuperG, ha raccolto la sfida in prima persona e si è attivato per coinvolgere amici, fan e tanti appassionati, in quella che si annuncia una grande giornata di sport e solidarietà.



All’appello di Paris hanno risposto l’e-gamer Daniele Paolucci, il campione di BMX Simone Barraco e poi tanti super campioni della neve come i neo-vincitori del Free Ride World Tour 2019, Arianna Tricomi e Markus Eder, il campione di slittino Dominik Fischnaller o quello di snowboard Roland Fischnaller. A questi si è aggiunto infine Ivan Zaytsev, da anni sostenitore della Wings for Life World Run. Tutti insieme domenica 5 maggio si ritroveranno a Ultental (località del Sudtirolo in provincia di Bolzano) per dare vita all’App Run legata alla manifestazione: alle 11:00 UTC (le 13.00 ora italiana) si correrà a Ultental e in contemporanea in tutto il mondo per raccogliere fondi a sostegno di progetti di ricerca e trovare una cura alle lesioni del midollo spinale. Ogni singolo centesimo raccolto, compresa l'intera quota di iscrizione, viene da sempre devoluto alla ricerca scientifica dalla Fondazione Wings for Life.