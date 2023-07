Panorami sconfinati per la terza missione-autunno di Trail Monte San Giorgio

TRAILRUNNING

Dagli skyrunners più ambiziosi a quelli... in erba, l'evento piemontese propone un menu-gare per tutti i gusti

© Wild Emotions Non può piovere per sempre: bersagliato dal maltempo nelle prime due edizioni, Trail del Monte San Giorgio rilancia e propone per domenica 1. ottobre una gara tutta sostanza. La campagna iscrizioni intanto è in pieno svolgimento. Buona la terza? È ciò che si augura e su cui scommette il comitato organizzatore di Piossasco Trail Runners ASD che sta attivamente lavorando per apportare miglioramenti ad un appuntamento che si è già assicurato un posto (al sole, speriamo!) tra gli eventi trail del Piemonte più quotati dalla critica e soprattutto apprezzati da parte dei praticanti della corsa in natura.

© Wild Emotions

“Pioggia e nebbia degli scorsi anni non sono riusciti a fermare il nostro entusiasmo e neppure quello degli atleti che, nonostante il tracciato reso più duro e scivoloso dalla pioggia, sono riusciti ad apprezzare le potenzialità di queste montagne e di questi sentieri e non vedono l’ora di poterci tornare in azione all’inizio del prossimo autunno”.

Così Gianluca Logozzo, frontman dell'appassionato team che organizza l’evento che si svolge sui versanti che conducono fino agli 837 metri della vetta del Monte San Giorgio, balcone panoramico delle Alpi Cozie (gruppo dell’Orsiera) direttamente affacciato sul centro abitato di Piossasco (provincia di Torino) e sulla pianura piemontese. Quest’anno TMSG ha un nuovo campo base con partenze e arrivi nel centro storico del paese e uno spazio-village, allestito grazie anche al sostegno e al contributo del Comune di Piossasco.

La terza edizione mette a calendario ben quattro proposte trail e sky e si svolge nel fine settimana di sabato 30 settembre e domenica 1. ottobre. La giornata clou sarà quella della domenica: in programma lo Short Trail del Monte San Giorgio e la Skyrace. Quest’ultima è destinata ai più esperti e a coloro che hanno già nelle gambe distanze che cominciano a farsi importanti: 32 chilometri di sviluppo e 2000 metri di dislivello positivo. Non è un caso che la prova clou del weekend, alla scoperta degli angoli più impervi del Parco Naturale del Monte San Giorgio, sia gara FISky (Federazione Italiana Skyrunning), oltre che prova qualificante UTMB 50K. L'evento è anche tappa del Corto Circuito Solidale “I run for Find the Cure”.

Più abbordabile della prova “sky", lo Short Trail (sotto l'egida UISP) ha una fiche tecnica da 15 chilometri e 900 metri di dislivello positivo e permette anche ai neofiti di avere “un assaggio” del tracciato più lungo e impegnativo. Ripida e tecnica nella prima parte, la traccia dell’itinerario suggerisce un finale veloce e intenso. Nonostante la distanza più breve, non mancherà ai trail runners la soddisfazione di toccare la vetta del San Giorgio con i suoi panorami a trecentosessanta gradi sull’intero arco alpino.

© Wild Emotions

Nelle prime due edizioni si sono misurati sui tracciati di gara di TMSG tra gli altri Gianluca Ghiano (azzurro di skyrunning e portacolori del team Brooks Trailrunners) e Simone Eydallin del team La Sportiva. Si attendono possibili conferme da parte dei forti top runners piemontesi Cristian Minoggio e Camilla Magliano (entrambi in forza a Dinamo Team).

Il programma di gare di TMSG prende il via sabato 30 con la giornata dedicata agli under 14, che consiste in un Mini Trail ad iscrizione gratuita per bambini e ragazzi dai quattro ai quattordici anni. Suddivisi per fasce d’età, bambini e ragzzini si metteranno alla prova su una della quattro distanze previste: dai mille metri per i più piccini fino ai tre chilometri per i ragazzi delle scuole medie, lungo uno spettacolare tracciato “a spirale” e movimentato da una serie di ostacoli. Garantiti a tutti sia la medaglia finisher che il pacco gara. Un momento di festa per alzare il sipario sull’evento e promuovere la disciplina della corsa in montagna anche tra giovani e giovanissimi.

© Wild Emotions

Nella giornata conclusiva dell’evento andrà in scena anche una “non competitiva” aperta a tutti (camminata, corsa oppure dog trail), attraverso i magici boschi del Parco Naturale del Monte San Giorgio. Un percorso panoramico, a tratti selvaggio, dallo sviluppo e dal dislivello contenuti: circa nove chilometri e 200 metri dislivello positivo. Nel ricco pacco gara di TMSG una birra artigianale personalizzata e realizzata appositamente per la gara, un capo tecnico Crazy-The Original e tanti altri gadget. L’iscrizione dà diritto al pasta party finale, al servizio massaggi a fine gara, servizi sanitari e docce, oltre a servizio foto gratuite e riprese video con diretta in streaming di partenza, arrivi dei primi e premiazioni finali.