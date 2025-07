Stramaccioni eroe per un giorno: ha salvato due ragazze che stavano annegando

Lui non vuole essere definito tale, ma Andrea Stramaccioni per un giorno ha vestito i panni dell'eroe. A raccontarlo ai microfoni di Gazzetta.it è lo stesso ex allenatore dell'Inter, che è stato premiato dalla guardia costiera italiana con una maglia simbolica, quella rossa dei bagnini, per aver salvato dall'annegamento in mare due ragazze di Bolzano di 17 e 19 anni: "Ero sotto l’ombrellone insieme a mia moglie e ai miei figli - le parole di Strama - A un certo punto, in lontananza, le persone hanno iniziato ad accalcarsi lungo la riva. Uno dei bagnini era dentro l’acqua, e fischiava per attirare l’attenzione. C’erano due ragazze che sbracciavano e urlavano, così mi sono alzato e mi sono diretto verso l’acqua in fretta e furia. Ho percepito subito il pericolo. Il bagnino non ce l’avrebbe mai fatta da solo".