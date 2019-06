Orobie Expierience: percorri il Sentiero assieme a Mario Poletti

11/06/2019

Il Sentiero delle Orobie, teatro di sfide e record epici, sarà il palcoscenico naturale di una nuova grande esperienza firmata da Mario Poletti e Fly-UP. Nel 2005 Poletti impiegò 8 ore 52’31’’ per percorrere il tracciato che unisce i 7 rifugi delle Alpi bergamasche, siglando così il nuovo record. Oggi il product manager running di SCOTT Italia è pronto ad affrontare questa nuova experience: l’evento non è una gara competitiva ma un viaggio in compagnia nel cuore delle Orobie.



Questo, per chi fosse interessato a conoscere le splendide montagne lombarde, il programma.

Sabato 29 Giugno 1° giornata

– Val Canale (BG) – Rifugio Coca: 42 km 2700 d+ Tempo percorrenza stimato (10 H)

Domenica 30 Giugno 2° giornata

– Rif. Coca – Curò – Rif. Albani – Ardesio (BG) 42 Km 2300 d+ Tempo percorrenza stimato (11 H)



Totale due giorni: 84 km 5000 d+



Per iscriversi occorre compilare il Contact Form all'indirizzo https://www.scott-sports.com/it/it/company/contact. L’evento è gratuito e aperto a tutti coloro che avendo compiuto i 18 anni alla data di svolgimento dell’experience, sono in possesso di certificato medico sportivo di idoneità all’attività agonistica in corso di validità alla data di svolgimento dell’evento. Verrà considerato valido solo il certificato rilasciato per la pratica agonistica dello sport Atletica Leggera



Per la partecipazione è richiesto Curriculum sportivo. Si richiede di aver concluso una skymarathon o un’ultratrail ( dai 55 km in su) o edizione GTO (Gran Trail delle Orobie). Tutte le richieste verranno valutate e riceverete una mail di conferma. E’ richiesta una buona preparazione fisica e soprattutto una buona esperienza in alta montagna.



Per partecipare è richiesto anche del materiale obbligatorio: telefono cellulare funzionante con numero comunicato, bicchiere personale, capacità di riserva d'acqua da 1 L, lampada frontale con batteria di scorta, coperta di sopravvivenza, fischietto, benda elastica adesiva per fasciature d' emergenze 80x6 cm minimo, riserva alimentare idonea, zaino con capacità di almeno 10 lt, scarpe tecniche adatte per affrontare sentieri in ambiente montano, giacca a vento traspirante e impermeabile con cappuccio integrale (meglio gore-tex ), pantaloni pantavento lunghi fino alla caviglia, sacco letto per il pernotto e ricambio personale per affrontare due giornate in ambiente. Oltre a questo è raccomandabile portare con sè del denaro per eventuali emergenze, bastoncini da trail running / trekking.



Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento massimo di 20 partecipanti. Lo staff di Fly-Up offrirà il supporto tecnico all’evento.



Ritrovo: Valcanale – Loc Laghetto ore 6.00 Partenza ore 6.30. Pernotto al Rif COCA con prezzo convenzionato di 38€ che prevede cena, pernotto e colazione. Previste tappe e soste da 10 minuti in tutti i 7 Rifugi che si trovano sul percorso. Previsto nel gruppo la presenza di un accompagnatore di media montagna.