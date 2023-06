Nuova On Running Cloudsurfer, leggerezza e velocità per tutti

LA RECENSIONE

Alla scoperta della nuova scarpa svizzera

© On Running La ON Cloudsurfer è arrivata al settimo capitolo. Una rivoluzione, l'azienda con sede a Zurigo ha voluto creare una nuova generazione della scarpa che è stata migliorata in ogni particolare. Calzatura leggerissima, solo 245 grammi, e ammortizzata: ideale per l'allenamento su strada per qualsiasi tipo di persona. Molto morbida, ma allo stesso tempo reattiva. Merito soprattutto dell'intersuola realizzata con la tecnologia CloudTec Phase. Elementi cloud che sono stati progettati con simulazione virtuale per comprimersi uno dopo l'altro quando appoggi il piede. Questo rende le transizione tallone-punta molto fluide: armonia di corsa.

Con l’uso di software FEA specializzati, l’On Lab crea prototipi virtuali di scarpe per analizzare, testare e migliorare ogni loro componente. I benefici? Più miglioramenti con meno prototipi fisici (e quindi meno rifiuti). La ricerca della sensazione di ammortizzazione perfetta, questo metodo scientifico ha permesso di identificare la forma, la misura e l’allineamento ideali degli elementi Cloud. Una sensazione che si percepisce provandola.

Comfort totale, la nuova Cloudsurfer ha voluto rendere la corsa un piacere rifacendosi il look. Anche il disegno della suola è stato cambiato in modo tale da non avere più inconvenienti. Calzata, punto di forza del marchio svizzero, che migliora. Tallone morbido, scarpa fasciante e linguetta in grado di avvolgere il piede. Allacciatura resistente e doppia tomaia che la rende traspirante. Una scarpa perfetta per l'allenamento sia su brevi che lunghe distanze. Leggerezza e velocità, questi gli ingredienti su cui ON ha voluto puntare per questa evoluzione.