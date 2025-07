Milano-Cortina: IDM Alto Adige e suoi consorzi sponsor dei Giochi invernali

La Fondazione Milano Cortina 2026 e l'azienda IDM Alto Adige hanno annunciato la sigla di un accordo di collaborazione in vista dell'evento sportivo del 2026. L'azienda che si occupa di promuovere le eccellenze dell'Aldo Adige diventa sponsor ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Quando il prossimo 6 febbraio si alzerà il sipario sulle Olimpiadi, tra i protagonisti ci saranno anche i prodotti di alta qualità dell'Alto Adige. IDM Alto Adige e i cinque consorzi alimentari saranno protagonisti con i prodotti altoatesini: Vino Alto Adige DOC, la Mela Alto Adige IGP, lo Speck Alto Adige IGP, lo Schüttelbrot Alto Adige IGP e il Formaggio Stelvio DOP. Per la prima volta nella storia dello sport, alcune gare Olimpiche si svolgeranno anche in territorio altoatesino: tutte le competizioni di biathlon avranno infatti luogo ad Anterselva, un'occasione perfetta per presentare l'unicità dei prodotti agroalimentari di alta qualità dell'Alto Adige, in un contesto d'eccezione. Con la sigla di questa partnership, l'Alto Adige conferma il proprio ruolo di territorio protagonista all'interno del grande evento sportivo internazionale, offrendo ai visitatori momenti autentici e di qualità, fatti di tradizioni e prodotti genuini.