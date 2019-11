Olimpiadi 2020, troppo caldo a Tokyo: maratona e marcia a Sapporo

UFFICIALE

Le gare di marcia e maratona delle Olimpiadi di Tokyo 2020 si disputeranno a Sapporo: Lo ha ufficialmente deciso il Comitato Olimpico Internazionale. Nella capitale giapponese in estate la temperatura supera normalmente i 30 gradi e si registrano tassi di umidità estremamente alti: il rischio sarebbe stato quello di ripetere quanto accaduto ai mondiali di Doha dello scorso mese di settembre con prove corse in piena notte per provare (invano) a evitare il grande caldo. Uno spostamento d'orario che non ha comunque evitato ritiri e malori per gli atleti impegnati .

A Sapporo, sull'isola di Hokkaido (circa 800 chilometri più a nord rispetto a Tokyo) e già sede dei Giochi invernali del 1972, tra fine luglio e i primi di agosto si registrano in media circa 6 gradi in meno rispetto alla capitale giapponese. John Coates, presidente della Commissione di coordinamento del Cio per i Giochi di Tokyo 2020, ha precisato che "per il cambio di sede le autorità locali non dovranno sostenere alcun costo". Nel corso dell'incontro, i rappresentanti del CIO, del comitato organizzatore dei Giochi di Tokyo e dei governi metropolitani centrali e di Tokyo hanno invece deciso di non modificare altre sedi di gara.