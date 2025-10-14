Bologna, Immobile verso il rientro

Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

14 Ott 2025 - 18:00
Buone notizie per Vincenzo Italiano in vista del rientro dalla sosta: il recupero di Ciro Immobile procede spedito e l'attaccante potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo già nei prossimi giorni. Oggi verranno rivalutate le sue condizioni per capire come gestire al meglio l'ultima fase di recupero. Immobile, infortunatosi al retto femorale nel primo tempo di Roma-Bologna (prima giornata di campionato), è ai box ormai da quasi due mesi. L'obiettivo è quello di tornare tra i convocati per la trasferta di domenica a Cagliari, anche se l'ipotesi più realistica porta a pensare che il ritorno in campo avverrà il 26 ottobre contro la Fiorentina. 

