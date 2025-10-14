Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Corteo proPal a Udine

10.000 manifestanti hanno protestato pacificamente contro la nazionale israeliana in vista della partita Italia-Israele di qualificazione ai Mondiali. La folla ha sventolato bandiere palestinesi e scandito slogan che chiedevano pace e giustizia.

14 Ott 2025 - 18:08
01:32 

Ultimi video

01:45
Nuovo Camp Nou, nuove immagini

Nuovo Camp Nou, nuove immagini

01:32
Corteo proPal a Udine

Corteo proPal a Udine

00:10
Portiere, allora fai tutto te

Portiere, allora fai tutto te

00:07
Cr7 non dice mai di no

Cr7 non dice mai di no

00:53
La maglia del Barcellona per il Clasico

La maglia del Barcellona per il Clasico

00:24
Zhegrova scatenato

Zhegrova scatenato

00:15
Eto'o: la lite allo stadio

Eto'o: la lite allo stadio

01:45
Nuovo Camp Nou, nuove immagini

Nuovo Camp Nou, nuove immagini

I più visti

Neymar: magia in allenamento

Neymar: magia in allenamento

Scontri tra ultras in autostrada

Scontri tra ultrà sull'autostrada A2: circolazione bloccata, caos e disordini

L'Albania vince contro la Serbia. Tifosi in delirio

L'Albania vince contro la Serbia. Tifosi in delirio

Le immagini del nuovo Camp Nou

Le immagini del nuovo Camp Nou

Sinner: bagno di folla in Arabia

Sinner: bagno di folla in Arabia

Balotelli è in super forma

Mario Balotelli mostra i muscoli: gol e l'esultanza di Euro 2012