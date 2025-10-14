Corteo proPal a Udine

10.000 manifestanti hanno protestato pacificamente contro la nazionale israeliana in vista della partita Italia-Israele di qualificazione ai Mondiali. La folla ha sventolato bandiere palestinesi e scandito slogan che chiedevano pace e giustizia.
