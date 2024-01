Nazionale al lavoro sull'Etna in vista dei grandi appuntamenti del 2024

© Martì Mirò

Uno stage nel cuore dell’inverno per la Nazionale Italiana di Trail Running sui sentieri dell’Etna. Sarà lo scenario primordiale del vulcano attivo più alto dell’Europa continentale a fare da sfondo alla prima uscita di una selezione della rappresentativa azzurra in vista degli importanti impegni del nuovo anno. Organizzatore di Supermaratona dell’Etna e di Etna Trail, classici appuntamenti di corsa sui sentieri (ma non solo!) della Sicilia, Etna Trail ASD ospita per quattro giorni i nostri a Linguaglossa (provincia di Catania). La squadra azzurra pianta le tende in Sicilia da giovedì 25 a domenica 28 gennaio con una selezione di dieci atleti, equamente ripartiti tra uomini e donne, agli ordini del CT Paolo Germanetto e sotto la guida dei tecnici Monica Casiraghi, Fulvio Massa e Tito Tiberti.