Nata pronta: Luse SkySnow, debutto in società con scudetto tricolore vertical

SKYSNOW

La prova ossolana chiuderà a metà marzo il breve ma intenso calendario del circuito federale di corse sui sentieri innevati

© Federico Manoni Organizzata a tempo di record, la “prima” di Luse SkySnow Vertical nasce già... grande e titolata, in un certo senso nella scia dell’altrettanto giovane e promettente Domobianca Skialp Vertical Night che ha debuttato… in società a fine gennaio forte (nel verso senso del termine) di una starting list da Coppa del Mondo. Sci ai piedi a parte, Luse SkySnow rilancia la sfida only-up ai trailrunners invernali più esplosivi e determinati ad accelerare i tempi della preparazione in vista degli appuntamenti estivi. In palio i titoli tricolori FISky Vertical di SkySnow, prima di chiudere il sipario - ormai alle porte della primavera - sulla superconcentrata stagione di Crazy SkySnow Italy Cup, il primo dei tre circuiti federali che degli atleti che fanno della corsa sui sentieri tutto l’anno una vera e propria fede.

© Federico Manoni

Banco di prova dei candidati al tricolore in Val d’Ossola un vertical da 650 metri di dislivello positivo che si sviluppa inizialmente sui pendii innevati del comprensorio sciistico Domobianca 365 e riserva per il tratto finale una breve cresta che porta alla vetta del Monte Moncucco, la montagna che sovrasta ad ovest Domodossola e manca di poche decine di metri quota duemila (1896 metri il punto culminante). Il tracciato parte poco a monte dall’Alpe Lusentino che dà il nome all’evento e per la precisione da Baita Motti all’Alpe Foppiano, a circa 20 minuti da Domodossola.

© Federico Manoni

Da lì, gli atleti saliranno lungo le piste innevate di Domobianca365, indossando i ramponcini da neve che fanno parte della dotazione obbligatoria. Raggiunto il laghetto di Casalavera, rotta come detto verso la cresta Est del Moncucco, salendola fino a raggiungere una delle cime più isolate e quindi panoramiche della zona, sotto la quale partono le piste del comprensorio.

© Federico Manoni

Proposto dal Centro Agonistico Domobianca, l’evento è organizzato in collaborazione con tre gruppi che per l’occasione fanno forza comune ed ancora più fanno "sistema", mettono al contempo in campo (anzi, in pista!) un vasto patrimonio di esperienza: Rampigada, Val Brevettola Skyrace e Giir d’Andoss, quest’ultimo tra l’altro appuntamento agostano… unico nel suo genere! La partecipazione sarà aperta a tutti i runners e avrà un costo di 20 euro, comprensivo di pacco gara e pasta party al termine della gara. Apertura iscrizioni fissata alle 08.00 di venerdì 10 febbraio. La partenza è fissata per le 14.30 di sabato 18 marzo ma il consiglio degli organizzatori (dopo la tirata verso il traguardo, ovviamente!) è quello di… prendersela calma. Il duplice perché ce lo spiega Alberto Comazzi nella duplice veste di atleta e organizzatore:

"Il timing pomeridiano della nostra prova è studiato allo scopo di rendere ancora più spettacolare uno scenario che potrà valorizzare ulteriormente l’evento. Dopo le premiazioni in programma alle 20.00, non scappate! Concluderemo gara e circuito con una festa in vero stile Giir d’Andoss”.

© Federico Manoni

Come detto sopra, Luse SkySnow chiude il calendario di Crazy SkySnow Italy Cup by FISky, scattato il primo weekend con l’appuntamento di Schia Monte Caio sull’Appennino Tosco-Emiliano e che si spinge poi decisamente più a nord per il secondo appuntamento di Weissrunner a Gressoney-Saint-Jean in Valle d’Aosta per poi - doppiato il giro di boa - trovare patria sulle montagne del Piemonte per il doppio esordio di Sauze Skynow Run e appunto Luse SkySnow Vertical. Facendo poi un passo ancora più in là (dal punto di vista temporale e climatico, in questo caso), vale la pena… spoilerare la versione estiva del neonato vertical ossolano e tricolore: vale a dire Domobianca365 Vertical Race by Salomon, in calendario sabato 27 maggio.